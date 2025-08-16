Возрастное ограничение 18+
В Артёмовском задержан обвиняемый в преступлении против несовершеннолетней
Фото: СУ СК России по Свердловской области
В Свердловской области следственные органы предъявили обвинение 35-летнему жителю Артёмовского в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки 2010 года рождения. Преступление квалифицируется как особо тяжкое.
По данным Следственного комитета, инцидент произошёл днём 14 июля 2025 года. После случившегося подозреваемый скрылся, и полиция объявила его в розыск. Вскоре мужчину удалось задержать. Он признал свою вину.
Начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых отметил, что раскрыть преступление помогли слаженные действия оперативников местного отдела полиции и сотрудников Следственного комитета:
По словам Горелых, задержанный нигде официально не работал и ранее не был судим.
По ходатайству следствия суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. За данное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
«Местонахождение подозреваемого было установлено в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, в том числе благодаря изучению записей камер наружного наблюдения»,
— подчеркнул полковник.
