В Артёмовском разыскивают мужчину, обвиняемого в насильственных действиях против ребёнка

Режевской межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Свердловской области ведёт расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуализированного характера в отношении несовершеннолетней. Инцидент произошёл днём 14 июля недалеко от дома № 144 на улице Полярников в Артёмовском.По данным следствия, неизвестный мужчина напал на девочку 2010 года рождения. Личность злоумышленника пока не установлена. Для помощи в розыске составлен рисованный портрет подозреваемого, а также описаны его приметы.Мужчине примерно 35-40 лет, рост около 170-175 сантиметров, волосы тёмно-русые или чёрные, коротко стриженные. Лицо овально-круглое, без бороды, с широкими бровями. Кожа смуглая или загорелая. Он был в белой футболке и шортах, тёмной бейсболке и солнцезащитных очках. Следственное управление по Свердловской области просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, сообщить по телефонам 8(343)297-71-61 или 8(343)297-71-79.