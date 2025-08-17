Возрастное ограничение 18+
Обвиняемого в убийстве на почве ревности екатеринбуржца отправили под стражу
Фото: прокуратура Свердловской области
Екатеринбуржца, которого обвиняют в убийстве на улице Крауля на почве ревности, поместили в СИЗО.
Сегодня, 18 августа, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассматривавший ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения, постановил поместить фигуранта под стражу. Как сообщили в областной прокуратуре, государственным обвинителем было дано заключение о необходимости избрания такой меры, поскольку мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.
В СИЗО он останется до 15 октября 2025 года включительно.
Напомним, по версии следствия, 15 августа местный житель, 1984 года рождения, разбил боковое стекло автомобиля, за рулём которого находился потерпевший, и порезал его, причинив смертельные раны. После этого мужчина скрылся, но спустя время сам пришёл в районный отдел полиции.
