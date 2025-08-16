Мужчина сдался полиции после убийства на почве ревности в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Житель Екатеринбурга, после убийства на улице Крауля, сам пришёл в отдел полиции и признал вину. Напомним, вечером 15 августа подозреваемый разбил стекло автомобиля и нанёс находившемуся внутри мужчине несколько ножевых ударов. Потерпевший скончался в машине скорой помощи, сообщает УМВД по Свердловской области.По данным следствия, мужчина, 1984 года рождения, объяснил свой поступок ревностью. Сразу после нападения он попытался скрыться в пригороде Екатеринбурга, но ночью вышел на связь с полицией и заявил, что готов добровольно явиться с повинной. Утром 16 августа мужчина действительно пришёл в районный отдел и сдался.Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что подозреваемый уже даёт показания и подробно описывает ход событий. Сейчас следователи намерены ходатайствовать о заключении его под стражу.По словам Валерия Горелых, ранее этот же мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, также на почве ревности. Тогда он сломал челюсть сопернику, но тюремного срока избежал.