В прокуратуре раскрыли подробности двойного убийства 22 года назад в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела о двойном убийстве 29 января 2003 года в квартире на Автомагистральной в Екатеринбурге. На расследование потребовалось более 22 лет. Прокуратура раскрыла детали дела.
В убийстве обвиняют двоих мужчин, 1981 и 1982 года рождения, – первый скончался до того, как дело успели раскрыть, второго задержали в мае этого года. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а», «д», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух лиц с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц»). Раскрыть дело удалось благодаря кропотливой работы с архивами.
По версии следствия, конфликт произошёл из-за пропавших 500 рублей. Один из обвиняемых заподозрил в краже соседа, в результате чего произошла ссора, в ходе которой был сначала убит мужчина, 1961 года рождения, а затем и его сожительница, 1971 года рождения, ставшая невольным свидетелем расправы.
Как рассказали в телеграм-канале ведомства, мужчине поочерёдно наносили удары, после чего пытали его раскалённым паяльником.
«Соучастники стянули одежду с потерпевшего и, осознавая, что физические страдания последнего доставят его сожительнице моральные страдания, неоднократно приложили к телу потерпевшего нагревательный элемент электрического паяльника»,
– рассказали в прокуратуре.
После этого расправа произошла над свидетельницей. Согласно заключению экспертизы, мужчина скончался от поперечных переломов рёбер и внутренних кровоизлияний, а женщина от удушья.
Затем, пытаясь скрыть следы преступления, соучастники устроили поджог.
Известно, что обвиняемый вину признал в полном объеме. Рассматривать уголовное дело будут в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга.
