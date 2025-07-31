Возрастное ограничение 18+

В прокуратуре раскрыли подробности двойного убийства 22 года назад в Екатеринбурге

16.35 Пятница, 8 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела о двойном убийстве 29 января 2003 года в квартире на Автомагистральной в Екатеринбурге. На расследование потребовалось более 22 лет. Прокуратура раскрыла детали дела.

В убийстве обвиняют двоих мужчин, 1981 и 1982 года рождения, – первый скончался до того, как дело успели раскрыть, второго задержали в мае этого года. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а», «д», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух лиц с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц»). Раскрыть дело удалось благодаря кропотливой работы с архивами.

По версии следствия, конфликт произошёл из-за пропавших 500 рублей. Один из обвиняемых заподозрил в краже соседа, в результате чего произошла ссора, в ходе которой был сначала убит мужчина, 1961 года рождения, а затем и его сожительница, 1971 года рождения, ставшая невольным свидетелем расправы.

Как рассказали в телеграм-канале ведомства, мужчине поочерёдно наносили удары, после чего пытали его раскалённым паяльником.

«Соучастники стянули одежду с потерпевшего и, осознавая, что физические страдания последнего доставят его сожительнице моральные страдания, неоднократно приложили к телу потерпевшего нагревательный элемент электрического паяльника»,

– рассказали в прокуратуре.


После этого расправа произошла над свидетельницей. Согласно заключению экспертизы, мужчина скончался от поперечных переломов рёбер и внутренних кровоизлияний, а женщина от удушья.

Затем, пытаясь скрыть следы преступления, соучастники устроили поджог.

Известно, что обвиняемый вину признал в полном объеме. Рассматривать уголовное дело будут в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
