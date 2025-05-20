В Екатеринбурге раскрыто совершённое 22 года назад двойное убийство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщает о задержании в Екатеринбурге мужчины, который подозревается в совершении двойного убийства. Больше 20 лет ушло на раскрытие этого кровавого преступления.Согласно информации, полученной из ведомства, в январе 2003 года в квартире одного из домов по улице Автомагистральной при тушении пожара были обнаружены тела мужчины 1961 года рождения и женщины 1971 года рождения. Обстоятельства гибели сразу вызвали подозрения у правоохранительных органов — на телах имелись признаки насильственной смерти, а сам пожар оказался поджогом, устроенным для сокрытия следов преступления.Как установило следствие, преступление совершили двое мужчин. Поводом стал бытовой конфликт: один из обвиняемых обнаружил пропажу 500 рублей и заподозрил в краже соседа. В результате между ними произошла ссора, которая закончилась жестоким убийством. Женщина была убита как свидетельница преступления. После расправы злоумышленники попытались инсценировать самоубийство женщины и ограбление квартиры, а затем подожгли помещение, надеясь уничтожить улики.Скрываясь более двух десятилетий, один из участников преступления оставался на свободе. Второй фигурант, 1981 года рождения, к настоящему времени уже скончался. Раскрыть преступление помогли кропотливая работа следователей и оперативников, а также анализ архивных материалов. Под давлением неопровержимых фактов подозреваемый дал признательные показания, а также принял участие в проверке показаний на месте.По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также возможной причастности мужчины к другим ранее нераскрытым преступлениям.