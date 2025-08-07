ФСБ задержала замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга

– считает следствие.

«Женщина, занимая руководящую должность в организации по развитию туризма в Златоусте, с ноября 2023-го по июль 2025 года заключила госконтракты по искусственно завышенной стоимости на строительство информационного центра на туристическом маршруте. Используя преступную схему, совершала хищения денег из субсидии, выделенной правительством Челябинской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", общей суммой более 6,8 млн рублей»,