ФСБ задержала замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
Фото: УФСБ по Челябинской области
ФСБ задержала заместителя директора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга Дину Шведкину. Известно, что с её работой в столице Урала это не связано.
Дина Шведкина подозревается в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК), сообщили в челябинском УФСБ.
Дина Шведкина родом из Челябинской области. Судя по данным из ЕГРЮЛ, с 2020 года по 19 сентября 2024 года она была директором муниципального учреждения «Центр развития туризма Златоустовского городского округа», а кроме того, с 2021 года по 29 ноября 2024 года – председателем челябинской региональной общественной организации «Агентство развития туризма». После ухода с руководящих постов этих организаций Шведкина устроилась на работу в мэрию Екатеринбурга.
Ранее Шведкина также занимала должность председателя правления златоустовской городской общественной просветительской экологической организации «Друзья национального парка "Таганай"», ещё в СМИ она представлялась главным специалистом по экопросвещению национального парка «Таганай».
О выборе меры пресечения чиновнице пока информации нет.
На этой неделе силовики из Челябинской области, напомним, уже работали в Екатеринбурге по другому делу – обыски прошли в офисе управляющей компании скандального коммунального бизнесмена Старокожева.
«Женщина, занимая руководящую должность в организации по развитию туризма в Златоусте, с ноября 2023-го по июль 2025 года заключила госконтракты по искусственно завышенной стоимости на строительство информационного центра на туристическом маршруте. Используя преступную схему, совершала хищения денег из субсидии, выделенной правительством Челябинской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", общей суммой более 6,8 млн рублей»,
– считает следствие.
