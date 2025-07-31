Возрастное ограничение 18+
В офис управляющей компании Виктора Старокожева в Екатеринбурге нагрянули силовики
Фото: СУ СК РФ по Челябинской области
СМИ сообщают, что у здания на Лукиных, 14 в Екатеринбурге, где находятся офис управляющей компании «Народная» работают сотрудники силовых ведомств. Очевидцы также говорят, что видели специалистов ОМОН.
Руководитель УК «Народная» Виктор Старокожев сообщил изданию Е1, что сотрудники ОМОН, которых заметили возле офиса компании, приехали из Челябинска. По его словам, в Челябинской области в ведение другой его управляющей компании передали 600 ветхих и аварийных домов, которыми никто не хотел заниматься.
Позднее в СУ СКР по Челябинской области сообщили о следственных действиях в отношении ООО «УКИКО». Ведомство пишет, что следователем второго отдела по расследованию особо важных дел было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере». По мнению следствия, с ноября 2024 года директор управляющей компании не исполнял возложенные на него обязанности по управлению домами. Собственники платили за содержание и ремонт домов, но организация фактически этих услуг не оказывала.
Сообщается, что сейчас фигурант задержан. Вероятно, речь идёт о Викторе Старокожеве, так как он выступает руководителем и единственным учредителем «УКИКО». Однако обвинения ему ещё не предъявлены.
Напомним, в Нижнем Тагиле после прокурорской проверки Старокожев был отстранён от должности генерального директора управляющей компании ООО «УКИКО». Поводом стали нарушения при обслуживании многоквартирных домов. В реже «УКИКО» штрафовали по тем же причинам.
Руководитель УК «Народная» Виктор Старокожев сообщил изданию Е1, что сотрудники ОМОН, которых заметили возле офиса компании, приехали из Челябинска. По его словам, в Челябинской области в ведение другой его управляющей компании передали 600 ветхих и аварийных домов, которыми никто не хотел заниматься.
Позднее в СУ СКР по Челябинской области сообщили о следственных действиях в отношении ООО «УКИКО». Ведомство пишет, что следователем второго отдела по расследованию особо важных дел было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере». По мнению следствия, с ноября 2024 года директор управляющей компании не исполнял возложенные на него обязанности по управлению домами. Собственники платили за содержание и ремонт домов, но организация фактически этих услуг не оказывала.
«Собственниками помещений в качестве оплаты коммунальных услуг осуществлены переводы на банковские счета ООО "УКИКО" денежных средств в сумме, превышающей 1 миллион рублей, то есть в особо крупном размере, которые были похищены и в дальнейшем расходованы ими по своему усмотрению»,
– говорится в сообщении СК.
Сообщается, что сейчас фигурант задержан. Вероятно, речь идёт о Викторе Старокожеве, так как он выступает руководителем и единственным учредителем «УКИКО». Однако обвинения ему ещё не предъявлены.
Напомним, в Нижнем Тагиле после прокурорской проверки Старокожев был отстранён от должности генерального директора управляющей компании ООО «УКИКО». Поводом стали нарушения при обслуживании многоквартирных домов. В реже «УКИКО» штрафовали по тем же причинам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
30 июля 2025
30 июля 2025
В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
31 июля 2025
31 июля 2025