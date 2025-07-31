В офис управляющей компании Виктора Старокожева в Екатеринбурге нагрянули силовики

«Собственниками помещений в качестве оплаты коммунальных услуг осуществлены переводы на банковские счета ООО "УКИКО" денежных средств в сумме, превышающей 1 миллион рублей, то есть в особо крупном размере, которые были похищены и в дальнейшем расходованы ими по своему усмотрению»,