Глава СК потребовал доклад по делу о покушении на убийство после попытки сменить УК в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в Екатеринбурге после нападения троих неизвестных на местного жителя, который пытался сменить управляющую компании.
Напомним, что мужчину незнакомый ему человек попросил помочь перевезти три пустые бочки с рынка на Амундсена до гаражей на Исторической, где их ждали ещё двое. Когда он стал выходить из машины, на него напали и жестоко избили. Известно, что незадолго до случившегося мужчина хотел сменить управляющую организацию – собрание жильцов было назначено на 11 августа.
Доказательств того, что управляющая компания как-то связана с нападением, пока нет. Эта информация была основана на предположениях друзей пострадавшего.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч., 1 ст. 105 УК РФ), говорится в сообщении Следкома.
