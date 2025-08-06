Возрастное ограничение 18+

Глава СК потребовал доклад по делу о покушении на убийство после попытки сменить УК в Екатеринбурге

14.26 Четверг, 7 августа 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в Екатеринбурге после нападения троих неизвестных на местного жителя, который пытался сменить управляющую компании.

Напомним, что мужчину незнакомый ему человек попросил помочь перевезти три пустые бочки с рынка на Амундсена до гаражей на Исторической, где их ждали ещё двое. Когда он стал выходить из машины, на него напали и жестоко избили. Известно, что незадолго до случившегося мужчина хотел сменить управляющую организацию – собрание жильцов было назначено на 11 августа.

Доказательств того, что управляющая компания как-то связана с нападением, пока нет. Эта информация была основана на предположениях друзей пострадавшего.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч., 1 ст. 105 УК РФ), говорится в сообщении Следкома.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Около гаражей в Екатеринбурге жестоко избили мужчину
06 августа 2025
Глава СК потребовал доклад по обстоятельствам гибели ребёнка под Волчанском
01 августа 2025
В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре
04 августа 2025
Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
29 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:06 В Екатеринбурге закроют путепроводы в переулке Низовом
14:50 Уральцев предупреждают о фейковых штрафах от ГИБДД
14:26 Глава СК потребовал доклад по делу о покушении на убийство после попытки сменить УК в Екатеринбурге
13:46 Воспитанники Дворца дзюдо посетили музей «Крылья Победы» в Верхней Пышме
12:17 В три раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:04 Ещё один человек, пострадавший в ДТП под Верхней Салдой, скончался
11:28 В Екатеринбурге на два дня закрыли подземный переход на Плотинке
11:01 СМИ сообщают о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
10:53 Главе СК доложат о нерадивой матери из Екатеринбурга
10:28 Смертельным оказалось столкновение «ВАЗа» и Haval под Верхней Салдой
10:04 Семь грузовых вагонов сошли с путей в Екатеринбурге
09:52 Метеорологи предупредили о смоге в Свердловской области
09:45 Жителя Алапаевска обвинили в убийстве отца-бизнесмена
21:48 В Камышлове предпринимательница выдавала займы под видом комиссионной торговли
21:22 После двух дней самолечения екатеринбуржца с трудом спасли врачи
20:26 РЖД допустили нарушения пожарной и санбезопасности в подшефном детлагере
20:05 В Нижнем Тагиле появится амбулаторный центр КТ и МРТ за 200 миллионов рублей
19:52 В суде Каменска-Уральского рассмотрят дело о групповом похищении у пенсионерки многих тысяч
19:20 В одном из чёртовой дюжины свердловских пожаров среды пострадал человек
17:14 Грозу и туман прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:08 Предпринимателя из Богдановича оштрафовали за футболку со «свастикой»
16:57 В офис управляющей компании Виктора Старокожева в Екатеринбурге нагрянули силовики
16:11 Новое здание для школы №16 в посёлке Красный обещают построить к сентябрю 2027 года
15:26 Председателю СК доложат о ситуации с «гнилым бараком» в Ачите
14:46 Построить новые очистные сооружения в Сысерти и починить старые в Среднеуральске общеают областные власти
14:01 В лесах Свердловской области вспыхнул пожар площадью девять гектаров
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
15:06 В Екатеринбурге закроют путепроводы в переулке Низовом
14:50 Уральцев предупреждают о фейковых штрафах от ГИБДД
14:26 Глава СК потребовал доклад по делу о покушении на убийство после попытки сменить УК в Екатеринбурге
13:46 Воспитанники Дворца дзюдо посетили музей «Крылья Победы» в Верхней Пышме
12:17 В три раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:04 Ещё один человек, пострадавший в ДТП под Верхней Салдой, скончался
11:28 В Екатеринбурге на два дня закрыли подземный переход на Плотинке
11:01 СМИ сообщают о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
10:53 Главе СК доложат о нерадивой матери из Екатеринбурга
10:28 Смертельным оказалось столкновение «ВАЗа» и Haval под Верхней Салдой
10:04 Семь грузовых вагонов сошли с путей в Екатеринбурге
09:52 Метеорологи предупредили о смоге в Свердловской области
09:45 Жителя Алапаевска обвинили в убийстве отца-бизнесмена
21:48 В Камышлове предпринимательница выдавала займы под видом комиссионной торговли
21:22 После двух дней самолечения екатеринбуржца с трудом спасли врачи
20:26 РЖД допустили нарушения пожарной и санбезопасности в подшефном детлагере
20:05 В Нижнем Тагиле появится амбулаторный центр КТ и МРТ за 200 миллионов рублей
19:52 В суде Каменска-Уральского рассмотрят дело о групповом похищении у пенсионерки многих тысяч
19:20 В одном из чёртовой дюжины свердловских пожаров среды пострадал человек
17:14 Грозу и туман прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:08 Предпринимателя из Богдановича оштрафовали за футболку со «свастикой»
16:57 В офис управляющей компании Виктора Старокожева в Екатеринбурге нагрянули силовики
16:11 Новое здание для школы №16 в посёлке Красный обещают построить к сентябрю 2027 года
15:26 Председателю СК доложат о ситуации с «гнилым бараком» в Ачите
14:46 Построить новые очистные сооружения в Сысерти и починить старые в Среднеуральске общеают областные власти
14:01 В лесах Свердловской области вспыхнул пожар площадью девять гектаров
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK