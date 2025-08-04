Возрастное ограничение 18+
Около гаражей в Екатеринбурге жестоко избили мужчину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возле гаражей на улице Исторической жестоко избили мужчину. Сейчас он в больнице. Ситуацией заинтересовались в полиции.
По данным издания «Инцидент Екатеринбург», инцидент произошёл 31 июля. Перед этим мужчине позвонил неизвестный, попросивший помочь перевезти груз с рынка на Амундсена до гаражей. Звонок его не насторожил, поэтому он прибыл на нужный адрес, где загрузил в свою «Газель» три пустые бочки и вместе с заказчиком поехал в пункт назначения. Уже на месте, когда он открыл дверь кабины, на него напали.
Сначала ему брызнули перцовкой в лицо. После этого его повалили на землю и начали избивать, в том числе монтировкой. Это попало на видеорегистратор. На кадрах видно, как мужчину избивают трое – среди них был и заказчик, пишет ресурс.
После того как нападавшие ушли, мужчина нашёл в себе силы сесть в грузовик и доехать до ближайшего магазина, где ему вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в 23-й больнице.
Сообщается, что у него сломаны нос, обе челюсти, проткнута нога. Также ему требуется дорогостоящая операция.
Друзья пострадавшего считают, что в нападении может быть замешана управляющая компания. Они рассказали изданию, что незадолго до произошедшего их товарищ хотел сменить управляющую организацию в доме на Мостовой, 47. На 11 августа было запланировано собрание жильцов.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информацию о нападении зарегистрировали в отделе полиции №4. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут причастных к инциденту.
По данным издания «Инцидент Екатеринбург», инцидент произошёл 31 июля. Перед этим мужчине позвонил неизвестный, попросивший помочь перевезти груз с рынка на Амундсена до гаражей. Звонок его не насторожил, поэтому он прибыл на нужный адрес, где загрузил в свою «Газель» три пустые бочки и вместе с заказчиком поехал в пункт назначения. Уже на месте, когда он открыл дверь кабины, на него напали.
Сначала ему брызнули перцовкой в лицо. После этого его повалили на землю и начали избивать, в том числе монтировкой. Это попало на видеорегистратор. На кадрах видно, как мужчину избивают трое – среди них был и заказчик, пишет ресурс.
После того как нападавшие ушли, мужчина нашёл в себе силы сесть в грузовик и доехать до ближайшего магазина, где ему вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в 23-й больнице.
Сообщается, что у него сломаны нос, обе челюсти, проткнута нога. Также ему требуется дорогостоящая операция.
Друзья пострадавшего считают, что в нападении может быть замешана управляющая компания. Они рассказали изданию, что незадолго до произошедшего их товарищ хотел сменить управляющую организацию в доме на Мостовой, 47. На 11 августа было запланировано собрание жильцов.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информацию о нападении зарегистрировали в отделе полиции №4. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ищут причастных к инциденту.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
04 августа 2025
04 августа 2025
Бастрыкин взял под контроль расследование нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге
28 июля 2025
28 июля 2025