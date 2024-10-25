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Выманившему у московской актрисы 19 миллионов рублей свердловчанину вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Талицком районном суде вынесли приговору местному жителю, который занимался обналичиванием через банкоматы Екатеринбурга и Тюмени похищенных средств, поступавшим на банковские карты после обмана жертв телефонных аферистов.
Так, он снимал деньги, похищенные в августе прошлого года у другого жителя Свердловской области 1,5 миллиона рубелей, и – в сентябре того же года у московской актрисы более 19 миллионов рублей. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Материалы в отношении самих телефонных аферистов выделили в отдельное производство.
Обманутой актрисой была Мария Зорина, артистка МХТ имени Чехова и театральный преподаватель, историю которой рассказали в издании «МК». За всё то время, которое мошенники водили ей за нос, она продала свою квартиру, машину и взяла кредит, чтобы перевести деньги аферистам.
Тот факт, почему Зорину смогли настолько долго «водить за нос», актриса объясняла тем, что злоумышленники знали максимальные подробности её жизни и жизни её семьи.
Так, он снимал деньги, похищенные в августе прошлого года у другого жителя Свердловской области 1,5 миллиона рубелей, и – в сентябре того же года у московской актрисы более 19 миллионов рублей. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Материалы в отношении самих телефонных аферистов выделили в отдельное производство.
Обманутой актрисой была Мария Зорина, артистка МХТ имени Чехова и театральный преподаватель, историю которой рассказали в издании «МК». За всё то время, которое мошенники водили ей за нос, она продала свою квартиру, машину и взяла кредит, чтобы перевести деньги аферистам.
«Они втянули меня в «расследование». Они будили меня звонком в 8 утра и давали задания. В течение дня мне звонили и писали десятки раз, иногда с промежутком в две минуты. И все это на протяжении 2,5 месяца.
Все это время я находилась как в тумане, в нереальности. Делала всё на автомате, постоянно что-то забывала, теряла. По ночам я практически не спала. Чувство страха поселилось во мне... Трудно было учить и вспоминать роли, резко начала худеть»,
Все это время я находилась как в тумане, в нереальности. Делала всё на автомате, постоянно что-то забывала, теряла. По ночам я практически не спала. Чувство страха поселилось во мне... Трудно было учить и вспоминать роли, резко начала худеть»,
– рассказывала Зорина журналистам.
Тот факт, почему Зорину смогли настолько долго «водить за нос», актриса объясняла тем, что злоумышленники знали максимальные подробности её жизни и жизни её семьи.
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