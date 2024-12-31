С парка на Уралмаше начался оркестровый тур танцующих Дедов Морозов по Екатеринбургу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 2 января, по уральской столице проходят выступления оркестра Дедов Морозов. В роли «новогодних дедов» — музыканты танцующего оркестра «УралБэнд» и их руководитель Александр Павлов.Первое выступление оркестра Дедов Морозов уже отгремело. Оно состоялось в обновлённом Летнем парке Уралмаша. Основу бесплатного концерта для горожан составили известные новогодние мелодии.Из Орджоникидзевского района танцующие и музицирующие Деды Морозы переместятся на другой конец Екатеринбурга, в Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского. Там они выступят аж дважды. Первое выступление намечено на два часа дня. Оно плавно перетечёт во второе, запланированное на три часа дня.Напомним, танцующий оркестр под управлением Александра Павлова существует с 2006 года. Основу его репертуара составляют оркестровые марши и известные произведения различных композиторов и разных жанров. Коллектив был дважды внесён в книгу рекордов Гиннеса: за исполнение марша на лыжах на спринтерской дистанции и за исполнение гимна FIFA в составе 600 музыкантов. Новогодние поздравления горожан для музыкантов оркестра стали доброй традицией.