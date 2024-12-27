В прошлом году мониторинг от ВООПИК в Свердловской области охватил 83% ОКН

«Мы провели 10 экскурсий и встреч с участниками мониторинга. Совместно с Том Сойер Фест - Екатеринбург участвовали в подготовке и проведении выставки, экскурсии, субботника у домов Панова и Лебедева. Направили положительные заключения об объектах, обладающих признаками ОКН «Здание общежития ДОСААФ» (Воеводина, 6) и «Ковочный пресс УЗТМ». Направили заявления Губернатору Свердловской области и мэру Екатеринбурга, в УГО по вопросам сохранения ОКН», — сообщают представители Свердловского отделения ВООПИК.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вслед за многими организациями поделилось итогами ушедшего года и свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Правда, год работы получился неполным, ведь в какой-то момент прежний состав отделения утратил доверие и не без скандала был заменён.Это, пожалуй, и стало самым главным итогом 2024 года — областное отделение сумело вернуться к той работе, ради которой создавалось: выявлению и защите памятников архитектуры и объектов культурного наследия Свердловской области. Для этого пришлось пройти непростую процедуру оформления и переоформления документации юридического и финансового характера.Вслед за этим удалось организовать масштабный мониторинг ОКН в свердловских городах и посёлках. Это было бы невозможно без участия добровольцев — неравнодушных жителей этих населённых пунктов. С их помощью за год было обследовано 1254 объектов из 1497 внесённых в список ОКН, то есть 83%.