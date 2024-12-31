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Более 40 тысяч сотрудников полиции охраняли граждан России в новогоднюю ночь

12.06 Четверг, 2 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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МВД России выступило с несколько сомнительным утверждением, что празднование Нового года в стране прошло без происшествий. Конечно, если учитывать, что машины террористов-одиночек не врезались в толпы гуляющих и никто не обстреливал целенаправленно мирных людей фейерверками, то это так. Однако, стоит углубиться в социальные сети и новостные ленты из различных городов, то становится очевидным — переход из 2024-го в 2025-ый не был настолько спокойным и тихим.

К примеру, в Петербурге молодые люди всё же превратили петарды и фейерверки в оружие и устроили ими перестрелку. А в Красногорске фейерверки взорвались прямо внутри машины, почти так же, как возле Трамп-отеля в США. Правда, в данном случае злого умысла ни у кого не было, равно как не было и пострадавших.

Печально отличились в новогоднюю ночь екатеринбуржцы. Из-за дебоша, устроенного гуляками, пришлось на час раньше закрыть главный ледовый городок уральской столицы. Дебоширы успели поломать ледовые скульптуры, порвать гирлянды на ёлке и изрядно подпортить настроение свидетелям этой «веселухи».

Как бы там ни было, серьёзных происшествий во время новогодних мероприятий в пик Нового года удалось избежать не без помощи сотрудников милиции. Согласно отчётам МВД, на территории РФ их было задействовано 41 000 человек. Помимо них общественный порядок обеспечивали россгвардейцы, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур. Поскольку празднование Нового года продолжается, и они продолжают нести службу в местах проведения массовых мероприятий.

Согласно той же статистике от российского МВД, в ночь на 1 января 2025 года на территории Российской Федерации состоялись три с половиной тысячи праздничных мероприятий. В них приняли участие более двух миллионов человек.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:16 Городская ёлка сгорела из-за фейерверка в Лесном
17:35 Эксперты рассказали уральцам секреты расхламления
17:06 В Екатеринбурге несколько дней будет плюсовая температура
15:29 «Курара» проведет онлайн-концерт для донатеров первого января
14:43 Екатеринбург вошёл в топ-5 городов по росту спроса на аниматоров
13:35 В новогоднюю ночь в Свердловской области родились семь малышей
13:20 Ездить в общественном электротранспорте в Екатеринбурге первого января можно бесплатно
13:02 В первый день нового года сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки пассажирских автобусов в Екатеринбурге
21:47 В последний день года в Екатеринбургском зоопарке поздравляют мини-бегемотиху
21:00 Уральская таможня на новогодние каникулы ушла частично
18:13 На территории стадиона «Калининец» травмировался ребёнок
17:24 Сто одёжек уральцам в новогоднюю ночь надевать не обязательно
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12:55 Музей истории Екатеринбурга подвёл итоги уходящего года
11:45 Территорию Сысертского лесничества почистили от мусора
11:10 Екатеринбургские экскурсоводы поздравили горожан с наступающим
10:23 Житель Каменска-Уральского поплатился за организацию подпольного казино
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