В Североуральске новогодние гуляки напали на бригаду «Скорой помощи»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В России, увы, нередки случаи хулиганских нападений на врачей травмпунктов и на бригады «Скорой помощи». И самый добрый праздник — Новый год — не гарантирует от таких нападений, а, скорее, становится для них наиболее вероятным периодом.Вот и нынешние новогодние празднования не стали исключением. В Североуральске выехавшая на вызов бригада «Скорой помощи» была атакована излишне наотмечавшимися гражданами. Хулиганы сначала довязались до водителя машины медучреждения, затем наваляли пожилому местному жителю, а затем травмировали и девушку-фельдшера, которую даже пришлось госпитализировать одновременно с пациентом, к которому бригада и выезжала.Как описывает события коллега пострадавшей, врач анестезиолог-реаниматолог Североуральской ЦРБ Алексей Паршуков, хулиганы отобрали у фельдшера чемодан с лекарствами и медицинскими инструментами, так называемую «укладку». Этим медчемоданчиком они ударили девушку по голове, нанеся черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.Разумеется, о нападении незамедлительно было сообщено в полицию. Агрессоров задержали. По имеющимся данным, как минимум один из нападавших был ранее судим. Будем надеяться, что вместе с подельниками окажется на скамье подсудимых и по данному факту. Ведь их хулиганское поведение было вдвойне преступным. Избив фельдшера «Скорой» гоп-компания не только совершила насильственное преступление против личности, но и поставила под риск жизни жителей Североуральска, на помощь к которым девушка больше не смогла выезжать.