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В Североуральске новогодние гуляки напали на бригаду «Скорой помощи»

13.31 Четверг, 2 января 2025
Фото: Алексей Паршуков
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В России, увы, нередки случаи хулиганских нападений на врачей травмпунктов и на бригады «Скорой помощи». И самый добрый праздник — Новый год — не гарантирует от таких нападений, а, скорее, становится для них наиболее вероятным периодом.

Вот и нынешние новогодние празднования не стали исключением. В Североуральске выехавшая на вызов бригада «Скорой помощи» была атакована излишне наотмечавшимися гражданами. Хулиганы сначала довязались до водителя машины медучреждения, затем наваляли пожилому местному жителю, а затем травмировали и девушку-фельдшера, которую даже пришлось госпитализировать одновременно с пациентом, к которому бригада и выезжала.

Как описывает события коллега пострадавшей, врач анестезиолог-реаниматолог Североуральской ЦРБ Алексей Паршуков, хулиганы отобрали у фельдшера чемодан с лекарствами и медицинскими инструментами, так называемую «укладку». Этим медчемоданчиком они ударили девушку по голове, нанеся черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Разумеется, о нападении незамедлительно было сообщено в полицию. Агрессоров задержали. По имеющимся данным, как минимум один из нападавших был ранее судим. Будем надеяться, что вместе с подельниками окажется на скамье подсудимых и по данному факту. Ведь их хулиганское поведение было вдвойне преступным. Избив фельдшера «Скорой» гоп-компания не только совершила насильственное преступление против личности, но и поставила под риск жизни жителей Североуральска, на помощь к которым девушка больше не смогла выезжать.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:35 Эксперты рассказали уральцам секреты расхламления
17:06 В Екатеринбурге несколько дней будет плюсовая температура
15:29 «Курара» проведет онлайн-концерт для донатеров первого января
14:43 Екатеринбург вошёл в топ-5 городов по росту спроса на аниматоров
13:35 В новогоднюю ночь в Свердловской области родились семь малышей
13:20 Ездить в общественном электротранспорте в Екатеринбурге первого января можно бесплатно
13:02 В первый день нового года сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки пассажирских автобусов в Екатеринбурге
21:47 В последний день года в Екатеринбургском зоопарке поздравляют мини-бегемотиху
21:00 Уральская таможня на новогодние каникулы ушла частично
18:13 На территории стадиона «Калининец» травмировался ребёнок
17:24 Сто одёжек уральцам в новогоднюю ночь надевать не обязательно
16:47 Екатеринбуржцы тестируют новое месторасположение главной ёлки города
13:31 Последний понедельник года для свердловских пожарных выдался относительно спокойным
12:55 Музей истории Екатеринбурга подвёл итоги уходящего года
11:45 Территорию Сысертского лесничества почистили от мусора
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