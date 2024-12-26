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МЧС предупреждает о смене погодных условий в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Порывистые ветра и обильные снегопады предсказывают синоптики на третий день года в Свердловской области. В связи с этим МЧС выпустило предупреждение для уральцев.
На 3 января в Свердловской области ожидается некоторая смена погодных условий. Ветер будет порывистым и достигать 18 м/с. Вкупе с сильным снегом это может создавать снежную пургу со всеми отсюда вытекающими. На проезжей части видимость снизится, да и пешеходам гулять будет не слишком комфортно.
В связи с ожидающимися снегопадами и сильным ветром МЧС рекомендует:
находясь на улице, обходи рекламные щиты и шаткие строения;
не прячься от ветра около стен домов;
не оставляй автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Вместе с тем, ожидается и аномально тёплая температура «за бортом». Завтра, согласно прогнозам, в уральской столице термометры могут начать показывать аж 2 градуса тепла, что совсем уж из ряда вон для уральского января. Тепло продержится три дня, а сколько-нибудь заметные холода вернутся только с началом новой недели.
На 3 января в Свердловской области ожидается некоторая смена погодных условий. Ветер будет порывистым и достигать 18 м/с. Вкупе с сильным снегом это может создавать снежную пургу со всеми отсюда вытекающими. На проезжей части видимость снизится, да и пешеходам гулять будет не слишком комфортно.
В связи с ожидающимися снегопадами и сильным ветром МЧС рекомендует:
находясь на улице, обходи рекламные щиты и шаткие строения;
не прячься от ветра около стен домов;
не оставляй автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Вместе с тем, ожидается и аномально тёплая температура «за бортом». Завтра, согласно прогнозам, в уральской столице термометры могут начать показывать аж 2 градуса тепла, что совсем уж из ряда вон для уральского января. Тепло продержится три дня, а сколько-нибудь заметные холода вернутся только с началом новой недели.
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