МЧС предупреждает о смене погодных условий в Свердловской области



В связи с ожидающимися снегопадами и сильным ветром МЧС рекомендует:



находясь на улице, обходи рекламные щиты и шаткие строения;

не прячься от ветра около стен домов;

не оставляй автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Порывистые ветра и обильные снегопады предсказывают синоптики на третий день года в Свердловской области. В связи с этим МЧС выпустило предупреждение для уральцев.На 3 января в Свердловской области ожидается некоторая смена погодных условий. Ветер будет порывистым и достигать 18 м/с. Вкупе с сильным снегом это может создавать снежную пургу со всеми отсюда вытекающими. На проезжей части видимость снизится, да и пешеходам гулять будет не слишком комфортно.Вместе с тем, ожидается и аномально тёплая температура «за бортом». Завтра, согласно прогнозам, в уральской столице термометры могут начать показывать аж 2 градуса тепла, что совсем уж из ряда вон для уральского января. Тепло продержится три дня, а сколько-нибудь заметные холода вернутся только с началом новой недели.