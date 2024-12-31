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Городская ёлка сгорела из-за фейерверка в Лесном
Фото: Вечерние ведомости
В новогоднюю ночь в Лесном из-за запущенного фейерверка загорелась городская ёлка. Телеграм-канал «В Лесном» пишет, что ель сгорела полностью (видео пожара по ссылке).
Сообщается, что возгорание началось из-за фейерверка – один из залпов попал в ёлку и дерево загорелось.
В начале декабря на сайте администрации Лесного заявлялось, что фейерверк будет проводиться в рамках плана мероприятий, утвержденного местным главой. Был ли причиной пожара «мцниципальный» фейерверк или петарду неудачно запустил кто-то из жителей города, не сообщается.
Сама ёлка открылась 25 декабря.
Сообщается, что возгорание началось из-за фейерверка – один из залпов попал в ёлку и дерево загорелось.
В начале декабря на сайте администрации Лесного заявлялось, что фейерверк будет проводиться в рамках плана мероприятий, утвержденного местным главой. Был ли причиной пожара «мцниципальный» фейерверк или петарду неудачно запустил кто-то из жителей города, не сообщается.
Сама ёлка открылась 25 декабря.
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