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«Светлые истории Нового года» рассказывают в Музее Бориса Ельцина
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодня, во второй день 2025 года, в Музее Бориса Ельцина запустили тематическую экскурсию «Светлые истории Нового года». Пройтись с гидом по экспозиции музея можно будет в один из ближайших пяти дней, то есть, до вторника включительно.
«Светлые истории Нового года» — это прогулка по Музею первого президента России с уникальной возможностью узнать, как технологии XX века повлияли на новогодние традиции. Экскурсовод расскажет истории о том, как развитие стекольного производства, индустрии пластмасс, панельного домостроения и пищевой промышленности меняли на принципы украшения новогодних ёлок, на приготовление праздничных блюд, на обмен поздравлениями между родственниками и друзьями. Экскурсия ответит на вопросы: «почему мы выбираем между живой и искусственной ёлкой?», как на праздничных столах рядом с пельменями оказались ананасы?» и «как открытки уступили место звонкам и сообщениям в мессенджерах». Особое внимание уделено роли электричества — технологии, без которой невозможны были бы ёлочные гирлянды и телевизионные поздравления.
Начало экскурсии в указанные дни в 14.00. Билеты можно приобрести онлайн на сайте Ельцин Центра.
«Светлые истории Нового года» — это прогулка по Музею первого президента России с уникальной возможностью узнать, как технологии XX века повлияли на новогодние традиции. Экскурсовод расскажет истории о том, как развитие стекольного производства, индустрии пластмасс, панельного домостроения и пищевой промышленности меняли на принципы украшения новогодних ёлок, на приготовление праздничных блюд, на обмен поздравлениями между родственниками и друзьями. Экскурсия ответит на вопросы: «почему мы выбираем между живой и искусственной ёлкой?», как на праздничных столах рядом с пельменями оказались ананасы?» и «как открытки уступили место звонкам и сообщениям в мессенджерах». Особое внимание уделено роли электричества — технологии, без которой невозможны были бы ёлочные гирлянды и телевизионные поздравления.
Начало экскурсии в указанные дни в 14.00. Билеты можно приобрести онлайн на сайте Ельцин Центра.
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