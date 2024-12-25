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В Екатеринбурге несколько дней будет плюсовая температура
Фото: Вечерние ведомости
В ближайшие дни в Екатеринбурге будет довольно тепло – дневная температура воздуха будет доходить до плюс двух, сообщает Уральский Гидрометцентр.
Ночная температура хоть и будет минусовой, но все же будет довольно комфортной. Похолодание же начнет наступать на город шестого января – ночью будет до минус десяти, а днём до минус семи.
По данным уральского Гидрометцентра, температура воздуха в Екатеринбурге будет такой:
Ночная температура хоть и будет минусовой, но все же будет довольно комфортной. Похолодание же начнет наступать на город шестого января – ночью будет до минус десяти, а днём до минус семи.
По данным уральского Гидрометцентра, температура воздуха в Екатеринбурге будет такой:
- 2 января. Ночью -9, днем -3°, без осадков.
- 3 января. Ночью -6°, снег, днём +2°, слабый снег.
- 4 января. Ночью -1°, днем +1°, без осадков.
- 5 января. Ночью -2, днем +2°, небольшой снег.
- 6 января. Ночью -10, днем -7°, без осадков.
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