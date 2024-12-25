В Екатеринбурге несколько дней будет плюсовая температура

2 января. Ночью -9, днем -3°, без осадков.



3 января. Ночью -6°, снег, днём +2°, слабый снег.



4 января. Ночью -1°, днем +1°, без осадков.



5 января. Ночью -2, днем +2°, небольшой снег.



6 января. Ночью -10, днем -7°, без осадков.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В ближайшие дни в Екатеринбурге будет довольно тепло – дневная температура воздуха будет доходить до плюс двух, сообщает Уральский Гидрометцентр.Ночная температура хоть и будет минусовой, но все же будет довольно комфортной. Похолодание же начнет наступать на город шестого января – ночью будет до минус десяти, а днём до минус семи.По данным уральского Гидрометцентра, температура воздуха в Екатеринбурге будет такой: