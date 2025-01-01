Возрастное ограничение 18+
Ущерб от сгоревшей ёлки в Лесном составил 600 тысяч рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Одним из самых неприятных новогодних происшествий на территории Свердловской области стал пожар в ледовом городке Лесного. Как уже писали Вечерние Ведомости, там из-за фейерверка сгорела ёлка.
Изначально было не совсем понятно, был ли злой умысел в этом рукотворном пожаре. Сегодня стало известно, что правоохранительные органы расценивают этот случай, как хулиганство и «поджигателя» теперь разыскивают, в том числе и с помощью граждан. Сообщается, что злополучный салют в опасной близи с ёлкой запустил неизвестный в красной куртке. Сам он с места происшествия поспешно скрылся.
Скрываться есть от чего. Ущерб от пожара составил около 600 тысяч рублей. Если виновника поймают и делу дадут ход, эта сумма может быть взыскана с него.
К слову, в Екатеринбурге в новогоднюю ночь тоже вспыхивали ёлки. Так, есть свидетельства, что на ЖБИ вспыхивала ёлка, которую тушили «всем миром». В борьбе с огнём активное участие принял даже аниматор в костюме Деда Мороза, проводивший праздник в этом дворе.
Изначально было не совсем понятно, был ли злой умысел в этом рукотворном пожаре. Сегодня стало известно, что правоохранительные органы расценивают этот случай, как хулиганство и «поджигателя» теперь разыскивают, в том числе и с помощью граждан. Сообщается, что злополучный салют в опасной близи с ёлкой запустил неизвестный в красной куртке. Сам он с места происшествия поспешно скрылся.
Скрываться есть от чего. Ущерб от пожара составил около 600 тысяч рублей. Если виновника поймают и делу дадут ход, эта сумма может быть взыскана с него.
К слову, в Екатеринбурге в новогоднюю ночь тоже вспыхивали ёлки. Так, есть свидетельства, что на ЖБИ вспыхивала ёлка, которую тушили «всем миром». В борьбе с огнём активное участие принял даже аниматор в костюме Деда Мороза, проводивший праздник в этом дворе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Городская ёлка сгорела из-за фейерверка в Лесном
01 января 2025
01 января 2025