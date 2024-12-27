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В первый день года с улиц Екатеринбурга вывезли больше 3 тысяч тонн снега

19.40 Четверг, 2 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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На вывоз снега с улиц Екатеринбурга в первый день года было направлено более трёх сотен единиц спецтехники и сотни дорожных рабочих, — сообщает пресс-служба администрации города. За минувшие сутки, 1 января, они вывезли на полигоны 3 358 тонн снега.

Сегодня, 2 января, с утра на улицы города вышли 303 дорожных рабочих и 136 единиц техники, включая 41 комбинированную дорожную машину, 45 тракторов, 8 грейдеров и 26 самосвалов. Их основная задача — оперативно очистить проезжие части и тротуары от снега, чтобы обеспечить безопасное передвижение горожан. И, благодаря круглосуточной работе служб благоустройства, движение общественного транспорта и автомобилей остается бесперебойным. Об этом свидетельствуют данные ЕДДС и Гортранса.

Для борьбы с наледью и накатом на улицы города было распределено 121 тонна химических противогололедных материалов и 9 тонн фракционного песка, — дополнительно сообщают из мэрии.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:37 Ущерб от сгоревшей ёлки в Лесном составил 600 тысяч рублей
12:06 Более 40 тысяч сотрудников полиции охраняли граждан России в новогоднюю ночь
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19:16 Городская ёлка сгорела из-за фейерверка в Лесном
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17:06 В Екатеринбурге несколько дней будет плюсовая температура
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13:35 В новогоднюю ночь в Свердловской области родились семь малышей
13:20 Ездить в общественном электротранспорте в Екатеринбурге первого января можно бесплатно
13:02 В первый день нового года сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки пассажирских автобусов в Екатеринбурге
21:47 В последний день года в Екатеринбургском зоопарке поздравляют мини-бегемотиху
21:00 Уральская таможня на новогодние каникулы ушла частично
18:13 На территории стадиона «Калининец» травмировался ребёнок
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