В первый день года с улиц Екатеринбурга вывезли больше 3 тысяч тонн снега

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На вывоз снега с улиц Екатеринбурга в первый день года было направлено более трёх сотен единиц спецтехники и сотни дорожных рабочих, — сообщает пресс-служба администрации города. За минувшие сутки, 1 января, они вывезли на полигоны 3 358 тонн снега.Сегодня, 2 января, с утра на улицы города вышли 303 дорожных рабочих и 136 единиц техники, включая 41 комбинированную дорожную машину, 45 тракторов, 8 грейдеров и 26 самосвалов. Их основная задача — оперативно очистить проезжие части и тротуары от снега, чтобы обеспечить безопасное передвижение горожан. И, благодаря круглосуточной работе служб благоустройства, движение общественного транспорта и автомобилей остается бесперебойным. Об этом свидетельствуют данные ЕДДС и Гортранса.Для борьбы с наледью и накатом на улицы города было распределено 121 тонна химических противогололедных материалов и 9 тонн фракционного песка, — дополнительно сообщают из мэрии.