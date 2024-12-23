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Эксперты рассказали уральцам секреты расхламления
Фото: Вечерние ведомости
Эксперты Авито Услуг собрали сразу 11 советов о том, как сделать свой дом более комфортным и расстаться с ненужными вещами в новогодние каникулы.
Приводим советы:
Приводим советы:
- 1. Освободить пространство можно при помощи метода трех коробок. Можно условно взять три коробки или три контейнера и, перебирая вещи, поделить из на три категории, отправляя в нужную коробку. Первая – вещи, которые нужны регулярно. Вторая – вещи ненужные, но в хорошем состоянии, которые можно отдать. Третья – сломанные, ненужные вещи, которые нужно выбросить. Такой порядок позволяет избавиться от ненужного без лишних сожалений.
- 2. В деле расхламления важна постепенность. Не стоит браться за все и сразу. Целесообразно выделить себе небольшой фронт работ, оценить результат и вдохновиться на переход к следующей локации.
- 3. Еще один критерий оценки вещей – функциональность. Если вы не пользовались предметом более года, значит, скорее всего, он уже не нужен.
- 4. Однако, если вещь не нужна, не стоит сразу нести ее на свалку. Может она принесет пользу кому-то еще. Подумайте, кто это может быть из круга ваших близких и знакомых. Кроме того, вещь можно продать или отдать даром.
- 5. После расхламления важно иначе взглянуть на пространство с точки зрения того, как можно изменить интерьер, какие изменения внести. Пространство должно стать чистым полем для творчества.
- 6. Чтобы избежать повторения захламления, стоит подумать о дополнительных местах хранения. Это могут быть корзины под кроватью, новые шкафы или полки. Главное продумать их размещение и наполнение. Такие места будет не лишним регулярно проверять на предмет наполнения ненужными вещами.
- 7. При выборе новой мебели учтите её возможности хранения. Пусть кровать будет с дополнительными секциями под местом для сна. Стремление к простоте – залог избавления от ненужных вещей.
- 8. Эмоциональная привязанность к вещам бывает излишней. Подумайте, действительно ли вам так необходима вся коллекция каких-нибудь фигурок, или достаточно одной, чтобы вызвать приятные воспоминания.
- 9. После расхламления помойте полы и проветрите помещение, сразу пойдет приток свежего воздуха. Теперь он будет лучше циркулировать в освободившемся пространстве.
- 10. Еще один принцип, следуя которому можно избежать захламления. «Одна вещь в дом — одна вещь из дома». Приобретая новый предмет, сразу подумайте, от чего вы можете избавиться.
- 11. Бывают ситуации, когда расхламление вызывает серьезные переживания и даже приводит к стрессовым состояниям. В таких случаях можно обратиться к профессионалу – организатору пространства. Это будет полезно, если вы планируете значительные изменения, такие как перепланировка или полное обновление мебели.
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