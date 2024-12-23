Эксперты рассказали уральцам секреты расхламления

1. Освободить пространство можно при помощи метода трех коробок. Можно условно взять три коробки или три контейнера и, перебирая вещи, поделить из на три категории, отправляя в нужную коробку. Первая – вещи, которые нужны регулярно. Вторая – вещи ненужные, но в хорошем состоянии, которые можно отдать. Третья – сломанные, ненужные вещи, которые нужно выбросить. Такой порядок позволяет избавиться от ненужного без лишних сожалений.



2. В деле расхламления важна постепенность. Не стоит браться за все и сразу. Целесообразно выделить себе небольшой фронт работ, оценить результат и вдохновиться на переход к следующей локации.



3. Еще один критерий оценки вещей – функциональность. Если вы не пользовались предметом более года, значит, скорее всего, он уже не нужен.



4. Однако, если вещь не нужна, не стоит сразу нести ее на свалку. Может она принесет пользу кому-то еще. Подумайте, кто это может быть из круга ваших близких и знакомых. Кроме того, вещь можно продать или отдать даром.



5. После расхламления важно иначе взглянуть на пространство с точки зрения того, как можно изменить интерьер, какие изменения внести. Пространство должно стать чистым полем для творчества.



6. Чтобы избежать повторения захламления, стоит подумать о дополнительных местах хранения. Это могут быть корзины под кроватью, новые шкафы или полки. Главное продумать их размещение и наполнение. Такие места будет не лишним регулярно проверять на предмет наполнения ненужными вещами.



7. При выборе новой мебели учтите её возможности хранения. Пусть кровать будет с дополнительными секциями под местом для сна. Стремление к простоте – залог избавления от ненужных вещей.



8. Эмоциональная привязанность к вещам бывает излишней. Подумайте, действительно ли вам так необходима вся коллекция каких-нибудь фигурок, или достаточно одной, чтобы вызвать приятные воспоминания.



9. После расхламления помойте полы и проветрите помещение, сразу пойдет приток свежего воздуха. Теперь он будет лучше циркулировать в освободившемся пространстве.



10. Еще один принцип, следуя которому можно избежать захламления. «Одна вещь в дом — одна вещь из дома». Приобретая новый предмет, сразу подумайте, от чего вы можете избавиться.



11. Бывают ситуации, когда расхламление вызывает серьезные переживания и даже приводит к стрессовым состояниям. В таких случаях можно обратиться к профессионалу – организатору пространства. Это будет полезно, если вы планируете значительные изменения, такие как перепланировка или полное обновление мебели.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

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