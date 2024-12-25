Первый день года в Свердловской области получился огненным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Свердловской области пожарными было ликвидировано 23 техногенных пожара. Об этом свидетельствуют сводки МЧС России.Почти 40 процентов возгораний пришлось на жилой сектор. При этом, к счастью, пострадавших не было. Что можно считать новогодним чудом, учитывая массовое использование пиротехники и состояние «навеселе» у большинства уральцев.В одном из случаев «чуду» очень поспособствовали старания пожарных, которые спасли трёх потенциальных жертв пожара. Это произошло в городе Асбесте, где на улице Ленина горела квартира на третьем, предпоследнем этаже многоквартирного жилого дома. Хоть пожар был не слишком большим — 15 квадратных метров — но горевшие вещи создали так много едкого дыма, что трое жильцов самостоятельно найти выход из него не смогли и их выводили из подъезда при помощи дыхательных аппаратов. Сильное задымление и работе пожарных сильно мешало, но всё равно они справились достаточно быстро — возгорание было ликвидировано за 15 минут.В этот же день горело и в посёлке Асбестовском, где пожар случился масштабнее: огонь охватил надворные постройки, баню и кровлю частного дома на общей площади в 59 квадратных метров. Но и тут пожарные совладали с огненной стихией за 45 минут.А самым крупным пожаром на территории Свердловской области в первый день года стало возгорание отходов лесопиления в Серове. Огонь охватил 200 квадратных метров. Прибывшим 9 пожарным понадобился час, чтобы угомонить разгулявшегося «красного петуха».