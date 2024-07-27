Сразу десять екатеринбуржцев стали жертвами телефонных мошенников в минувшие выходные

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные от цепких лап телефонных мошенников пострадало сразу десять жителей Екатеринбурга. Вместе горожане подарили аферистам более 24 миллионов рублей.«За выходные произошло 10 фактов телефонного мошенничества с многомиллионным ущербом практически во всех районах города. Заведующий филиалом колледжа имени Ползунова, слесарь по сборке металлоконструкций, специалист регионального Центра гигиены и эпидемиологии, директор магазина, водитель, контролер, самозанятые горожане по указанию мошенников перевели на их "безопасные счета" и фишинговые инвестиционные платформы 24 миллиона 339 тысяч рублей кредитных и личных средств соответственно», – рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе городского УМВД.Отмечается, что некоторым потерпевшим сначала звонили от лица начальства или коллег, а потом под видом операторов сотовой связи, силовиков, брокеров, сотрудников Госуслуг, Росфинмониторинга и Банка России. Они почти всегда называли персональные данные заявителей, после чего просили оформить кредиты или «зеркальные займы» и перевести деньги на «безопасные счета», продлить «договор на услуги связи» или предлагали «инвестировать в криптобиржу»В связи с этим в полиции вновь напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые «зеркальные займы», чтобы перевести на «безопасные счета», которые в итоге всегда оказываются счетами мошенников. Также правоохранители просят остерегаться сомнительных предложений о заработке на «бирже» и различных «инвестиционных платформах».