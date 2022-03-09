На участника несанкционированного митинга в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на участника несанкционированной акции протеста за мир возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, днем 6 марта неработающий местный житель, находясь на проспекте Ленина около колледжа Ползунова, применил физическое насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Напомним, что 6 марта в центре Екатеринбурга собрались люди, пытавшиеся выразить протест за мир. На акциях протеста, по некоторым данным, задержали около 200 человек.
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По данным следствия, днем 6 марта неработающий местный житель, находясь на проспекте Ленина около колледжа Ползунова, применил физическое насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Напомним, что 6 марта в центре Екатеринбурга собрались люди, пытавшиеся выразить протест за мир. На акциях протеста, по некоторым данным, задержали около 200 человек.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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