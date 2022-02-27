В Екатеринбурге на акциях протеста за мир начались задержании
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга начали собираться люди, однако непонятно, кто из них пытался выразить протест за мир, а кто просто проходил мимо. Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», силовики уже увели под руку несколько человек.
Представители силовых структур дежурят в местах, в которых чаще всего собирались протестующие: площадь Труда, Главпочтамт, Плотинка.
У памятника Татищеву и де Геннину стоит «Газель», из громкоговорителей которой граждан предупреждают о несогласованном мероприятии и требуют разойтись.
На площади с пламенной речью выступил пенсионер, обвинивший окружающих в трусости. Его сотрудники полиции аккуратно увели в сторону без применения силы.
Также у Главпочтамта горожане почему-то стояли на коленях перед полицейскими. Поставили ли их силовики, или они сели сами – неизвестно.
По словам протестующих они вышли в город, чтобы высказать свое отношение – они выступают за мир.
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Представители силовых структур дежурят в местах, в которых чаще всего собирались протестующие: площадь Труда, Главпочтамт, Плотинка.
У памятника Татищеву и де Геннину стоит «Газель», из громкоговорителей которой граждан предупреждают о несогласованном мероприятии и требуют разойтись.
На площади с пламенной речью выступил пенсионер, обвинивший окружающих в трусости. Его сотрудники полиции аккуратно увели в сторону без применения силы.
Также у Главпочтамта горожане почему-то стояли на коленях перед полицейскими. Поставили ли их силовики, или они сели сами – неизвестно.
По словам протестующих они вышли в город, чтобы высказать свое отношение – они выступают за мир.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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