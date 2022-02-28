В Екатеринбурге в отделе полиции №5 к задержанным не пускают членов ОНК
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в отделе полиции №5 к задержанным не пропускают членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила его представительница Анастасия Девятьярова. По ее словам, адвокатов в отделение полиции тоже не пускают.
По некоторым данным, сегодня в Екатеринбурге было задержано около 200 человек.
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Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила его представительница Анастасия Девятьярова. По ее словам, адвокатов в отделение полиции тоже не пускают.
По некоторым данным, сегодня в Екатеринбурге было задержано около 200 человек.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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