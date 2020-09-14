Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах

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В Екатеринбурге руководитель одного из допофисов ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» стала подозреваемой сразу по трем уголовным делам, сообщили veved.ru источник в банковской среде. Выйти на сотрудницу «УБРиР» удалось в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ранее по материалам оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области.Установлено, что в 2018 году руководитель допофиса, расположенного на Вторчермете, совместно с иными лицами похитила денежные средства с расчетного счета одной коммерческой организации в размере более 1 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Кроме этого, указанная сотрудница банка незаконно разгласила сведения, составляющие банковскую тайну. Также подозреваемой вменяют ст.187 УК РФ («Изготовление поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты») по эпизоду с использованием поддельных платежных поручений на сумму более пяти миллионов рублей.