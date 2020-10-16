В Екатеринбурге возле здания Атомстройкомплекса появились завалы березовых дров
Свердловская область
Фото: Сергей Кудрявцев
Сегодня в Екатеринбурге перед входом в главный офис компании «Атомстройкомлпекс» появились завалы березовых дров. Защитник Березовой рощи Сергей Кудрявцев рассказал veved.ru, что активисты привезли их в знак протеста против вырубки Березовой рощи в районе Краснолесье.
Активисты везли дрова к зданию Атомстройкомлпекса через весь город. Для транспортировки они использовали тачки. В общем был привезен кубометр березы.
Возле оставленных на улице дров, активисты разместили плакат с надписью «Дровосек Ананьев, мы не дадим превратить Берёзовую рощу в дрова!».
«Защитники рощи надеются, что, получив в свои руки кубометр хороших дров, любители рубить народный парк отстанут от Березовой рощи» — объяснил Сергей Кудрявцев.
Активисты везли дрова к зданию Атомстройкомлпекса через весь город. Для транспортировки они использовали тачки. В общем был привезен кубометр березы.
Возле оставленных на улице дров, активисты разместили плакат с надписью «Дровосек Ананьев, мы не дадим превратить Берёзовую рощу в дрова!».
«Защитники рощи надеются, что, получив в свои руки кубометр хороших дров, любители рубить народный парк отстанут от Березовой рощи» — объяснил Сергей Кудрявцев.
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