«Токсичные» партийцы подчинили своим интересам власть в Дегтярске



Первая «стодневка» мэра Вадима Пильникова показала, что в городе заморожены или недофинансируются важные для жителей проекты.



Депутат Татьяна Васильева благодаря незаконным действиям Ольги Хисамовой могла получить право на повышенную пенсию.



Говоря о торговле «фунфыриками» в Дегтярске, жители поминают недобрым словом депутата Ирину Перевалову.



Депутат Илья Хисамов неоднократно прославился участием в разборках с холодным оружием.



Депутат Даниэль Марголис был активен в протестах, лишивших город нового завода и новых рабочих мест, и попал в поле зрения прокуратуры по факту занижения доходов.



Спикер Ольга Хисамова обеспечила себе большинство в Думе и может использовать это в интересах семьи.

В январе Дегтярск прославился первыми за много лет «двойными квитанциями» от компании, подконтрольной олигарху Виктору Вексельбергу. Жители получили квитанции за декабрь от свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» (входит в ПАО «Т Плюс», находящегося под контролем структур «Реновы»), в которых, кроме счетов за электроэнергию, появились и взносы на капремонт, хотя горожане привыкли платить за эту услугу по квитанциям от ОАО «Расчетный центр Урала». Эти события мы оценили как часть плана энергетиков по освоению всей коммунальной сферы Дегтярска.Расплачиваться за амбиции олигархической структуры пришлось простым горожанам. При этом жители Дегтярска, оказавшись в трудной ситуации, не получили никакой поддержки, консультаций или советов от главы ГО Дегтярск Вадима Пильникова, из чего можно сделать предположение о заинтересованности градоначальника в реализации планов филиала ОАО «Энергосбыт Плюс».Кроме того, при анализе работы нового градоначальника за символические сто дней мы обнаружили, что многие начатые до него проекты приостановлены или подверглись невыгодным для горожан переделкам. Зависли проекты строительства стадиона «Горняк», реконструкции береговой насосной станции на Чусовой, благоустройства площади в центре Дегтярска, перевода домов на централизованную газификацию, примерно на 30 миллионов рублей уменьшено финансирование строительства дорог на въезде в город и т.д.Два года, с осени 2016 года, когда у градоначальника Игоря Бусахина истекли полномочия, до осени 2018 года в городе царило безвластие: не удавалось провести конкурс и назначить нового главу. Все это время Игорь Бусахин был исполняющим обязанности главы, а местной Думой заправляла спикер Ольга Хисамова. Группа ее сторонников из числа депутатов в значительной степени способствовала затягиванию политического кризиса, который серьезно мешал нормальной работе городского хозяйства. Только в конце 2018 года этой команде удалось поставить на пост главы ГО Дегтярск удобного человека – Вадима Пильникова.Трудно сказать, что сегодня новый градоначальник пользуется большим авторитетом и обладает серьезным влиянием. В значительной части работа администрации городского округа подчинена интересам преобладающей в Думе группы во главе с Ольгой Хисамовой.Понятно, что для удержания власти в городском округе спикеру приходится прикладывать определенные усилия. Во-первых, необходимо сохранять лояльность депутатов из своего круга. Отчасти эта проблема решается сама собой, когда в одном из депутатских кресел продолжает сидеть верный интересам семьи бизнесмен Илья Хисамов, сын Ольги Анатольевны. Другим верным членам команды совместная работа с Хисамовой приносит определенные личные выгоды, иногда за счет интересов простых налогоплательщиков, да и просто не по закону.И, конечно же, членов депутатской команды нужно всячески оберегать не только от непрохождения в Думу следующего созыва, но и от неожиданных отставок, вызванных тем, что эти соратники совсем потеряли страх перед законом.Если у тебя и твоих коллег под контролем и дума, и администрация муниципалитета, почему бы не использовать это во благо себе и своим верным соратникам, например, для обеспечения благополучной старости? Благодаря стараниям спикера Ольги Хисамовой депутат Думы Татьяна Васильева на непродолжительный срок получила должность заведующего Контрольным отделом городского округа Дегтярск.Сложно сказать, насколько госпожа Васильева, умудрявшаяся совмещать работу в исполнительной власти с работой в органе представительной власти, была эффективна на новом посту. Но для нее самой эта работа могла оказаться очень «в кассу». Благодаря этому временному непродолжительному трудоустройству Ольга Хисамова создала документы, позволяющие Васильевой претендовать на повышенную пенсию. Правда, это деяние не осталось незамеченным.Прокурор Ревды подал иск в интересах ГО «Дегтярск» к председателю Думы ГО Дегтярск о признании незаконным распоряжения об установлении для депутата Татьяны Васильевой повышенного размера пенсии (135%) за выслугу лет с учетом стажа муниципальной службы свыше 25 лет. В феврале 2017 года суд частично удовлетворил иск прокурора и обязал Ольгу Хисамову отменить постановления, дающие Татьяне Васильевой право на повышенную пенсию.В частности, суд установил, что дегтярский спикер незаконно включила в стаж Васильевой периоды ее работы в инспекции Госстраха. Суд отметил, что Госстрах являлся хозрасчетной организацией, а не органом власти и управления и не входит в перечень госорганов и организаций СССР, период работы в которых засчитывается в стаж муниципальной службы.Получается, что затея с трудоустройством Васильевой в муниципальную администрацию изначально была провальной, так как эта мера не могла ей помочь набрать необходимый стаж законным путем. Чем тогда объяснить такие действия Ольги Хисамовой? Просто незнанием законов или намеренным желанием их обойти в надежде, что никто не заметит?Не так давно жители Дегтярска жаловались на магазин, расположенный по адресу Клубная, 16а. Речь шла о торговле «фунфыриками» и алкоголем с признаками контрафактности. Как уже сообщали «Вечерние Ведомости», особую пикантность данному обстоятельству придавал тот факт, что магазин мог иметь отношение к депутату местной думы от ЛДПР Ирине Переваловой – местному «оппозиционеру», входящему в одну политическую группу с другим парламентарием, Даниэлем Марголисом. Этот дуэт также считается лояльным команде Ольги Хисамовой.Сын спикера Думы городского округа имеет скандальную известность. Как уже сообщали «ВВ», в 2012 году он «засветился» в массовой драке на мосту в Первоуральске. Тогда пострадала беременная девушка – произошел выкидыш. В отношении депутата Хисамова было возбуждено уголовное дело, однако впоследствии оно было закрыто.Позже как минимум дважды Хисамов становится участником разборок с использованием ножа. В 2017 году агентство Ura.Ru сообщало об инциденте на ферме, принадлежащей Алексею Блинову, мужу депутата местной думы Светланы Блиновой.«Неожиданно ворвались братья Илья и Данил Хисамовы, Илья является депутатом городской думы. У него был какой-то конфликт с Блиновым, и братья кинулись его бить, попытались вытащить за территорию фермы. При этом стреляли в воздух из пистолета – не знаю, что это за оружие. Я попытался заступиться за Блинова, но досталось и мне – ушибы, а также рукояткой ножа Илья Хисамов рассек мне лоб, потом пришлось зашивать рану», – рассказал Ura.Ru участник инцидента Алексей Капишев.В 2016 году депутат Илья Хисамов, как сообщало агентство ЕАН, набросился с ножом на генерального директора АО «Дегтярский литейно-механический завод» Николая Пинаева. Последний обратился в полицию, но следователи в возбуждении уголовного дела отказали.«Посреди дня возле одного из кафе Дегтярска к Николаю Пинаеву подошел одетый в спортивный костюм Илья Хисамов и начал в нецензурной форме требовать прекратить деятельность предприятия. Запись разговора, которая была предоставлена в качестве доказательства следователям, оказалась в распоряжении редакции ЕАН... В завершение «беседы», по словам очевидцев, Илья Хисамов достал нож и с криком «я тебя порежу» бросился на Пинаева. Но у последнего оказался при себе травматический пистолет, увидев который, депутат благополучно ретировался», – сообщило ЕАН.История 2016 года иллюстрирует не только нравы и методы работы депутатов местной думы, входящих в круг Хисамовой. В ходе конфликта Ильи Хисамова с Пинаевым шла речь о планах строительства литейного завода, который мог серьезно оздоровить городскую экономику, но не угрожал безопасности окружающей среды, как заявляли многие компетентные эксперты. Однако сторонники Хисамовой активно препятствовали этой стройке. Эти протесты использовались как популистский метод борьбы за власть.До конфликта с Пинаевым благодаря популистам из Думы город потерял еще один потенциальный источник дохода в казну: Национальная сурьмяная компания отказалась строить завод в Дегтярске из-за противодействия со стороны Ольги Хисамовой и дружественных ей депутатов.Летом 2018 года в Дегтярске разразился скандал, связанный с занижением некоторыми депутатами из окружения Ольги Хисамовой сумм в своих декларациях о доходах. Прокуратура вскрыла нарушения в декларациях четырех депутатов, в том числе, как говорилось в публикациях СМИ, уже упоминавшихся Ильи Хисамова и Даниэля Марголиса. Как сообщал источник издания, у них были указаны доходы «по 3600 рублей в год – именно столько средств выделяется депутату на оплату его телефона». Кроме того, в сведениях об имуществе Хисамова не упоминалась екатеринбургская квартира.По данным члена политсовета дегтярского отделения «ЕР» Андрея Костоусова, прокуратура направила в Думу ГО Дегтярск представление об устранении нарушений и решении вопроса об отставке депутатов-нарушителей.Стоит рассказывать, что было дальше? Правильно, ничего не было. Дума Хисамовой долго тянула с решением этого вопроса (якобы случайно не собирался кворум), а в декабре 2018 года вопрос о судьбе Ильи Хисамова и его подозрительно небогатых коллег все-таки был решен. Имея предписание прокуратуры и все законные основания для увольнения нерадивых коллег, Дума никого в отставку не отправила. Хисамовское большинство сохранило свой статус, а Ольга Хисамова в очередной раз позаботилась о сыне. Окажись на месте представителей клана Хисамова их думские оппоненты, решение вопроса наверняка было бы быстрым и жестким. Но в данном случае рука руку моет.По данным наших источников, сына спикера Илью Хисамова в последнее время пытаются поскорее сделать членом «Единой России». Возможный интерес Ольги Хисамовой тут понятен: ей выгодно, если число лояльных «единороссов» в Думе будет больше. Это упростит взаимодействие с областным центром и обеспечит дополнительное ощущение «стабильности».Понятно, что усиление позиций фракций «ЕР» в местных думах играет на руку и заместителю руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадиму Дубичеву, который в значительной степени влияет на формирование идеологии партии и внутреннюю политику в регионе. Однако в данном случае кажется, что наполнение парламента «единороссами» любой ценой – не лучший метод. По сути, сегодняшний клан, образовавшийся в Думе ГО Дегтярск, лишь использует политический бренд в своих интересах, но по факту преследует свои цели, не способствует проведению партийной политики реальных дел и скорее дискредитирует «ЕР», чем укрепляет ее позиции в регионе.В связи с этим хочется обратиться к секретарю СРО партии «Единая Россия» Виктору Шептию и спросить, действительно ли партии нужны новые представители в гордуме ГО Дегтярск, которые привыкли решать вопросы, размахивая ножом, и не отправляются в отставку по представлению прокуратуры отчасти благодаря членству в политическом клане Хисамовых?Какова политическая, экономическая, социальная ценность думской фракции «ЕР», если она создается не с целью проведения в жизнь политики партии и работы на благо всех жителей городского округа, а для защиты собственной власти над городом и для удовлетворения бизнес-интересов своей семьи? Люди в погонах таких называют «предателями» и «оборотнями».Очень интересно, какова сегодня позиция руководства СРО «Единой России» в вопросе очистки своих рядов от «токсичных» однопартийцев. Если этот вопрос действительно актуален, то мы знаем, с какого города можно начать партийную чистку.