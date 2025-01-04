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Эксперт Авито Услуги дала советы по уходу за кожей в новогодние праздники

12.59 Понедельник, 6 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Визажист из Новороссийска Маргарита Ежова, эксперт платформы Авито Услуги, поделилась простыми и полезными рекомендациями, которые помогут оставаться свежими и красивыми даже в разгар новогодних праздников. Обильные застолья, пляски до утра и прочие прелести зимних каникул здоровому виду не способствуют, и эти советы очень кстати для всех, кто хочет в любой сезон выглядеть шикарно.

Советы по уходу за кожей
Из-за переедания, недосыпа и алкоголя кожа может потерять здоровый вид. Чтобы избежать этого, важно соблюдать несколько простых правил: увлажняйте кожу утром и вечером, пейте достаточно воды (примерно 30 мл на 1 кг веса), а для быстрого снятия отечности используйте тканевые маски. Если предварительно охладить их в холодильнике, эффект будет ещё лучше. Для прогулок на морозе незаменимы питательные и восстанавливающие кремы, которые нужно наносить минимум за час до выхода на улицу.

Макияж для зимних прогулок
Чтобы выглядеть безупречно даже в суровых погодных условиях, выбирайте лёгкий BB-крем вместо плотного тонального средства, а для макияжа глаз используйте термотушь, которая не размажется под снегом. Вместо губной помады отдайте предпочтение увлажняющим бальзамам, они бывают с оттенками и прекрасно защищают кожу губ от пересыхания. Такой подход к макияжу позволит вам чувствовать себя комфортно на катке или во время зимних фотосессий.

Здоровый сон и активный отдых
Каникулы — отличный повод как следует выспаться. 7–8 часов ночного сна помогут организму восстановиться и уменьшить тёмные круги под глазами. Для бодрости и пользы для здоровья попробуйте активные зимние развлечения. Например, катание на коньках подарит заряд энергии, радость общения и множество красивых фотографий на память.

Эти простые рекомендации помогут вам оставаться свежими и уверенными в себе в любые праздничные дни. А за дополнительными идеями и услугами обращайтесь на платформу Авито Услуги, где свои предложения публикуют тысячи профессионалов по всей стране.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:16 В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения по делу о нападении на женщину 31 декабря в её квартире
14:17 Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о сложных дорожных условиях
13:38 Задержан рейс из Екатеринбурга в Казань «для обеспечения безопасности полетов»
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12:12 В Свердловской области в садовом доме при пожаре погиб человек
12:02 В Свердловской области ожидаются сильный снегопад и гололедица
11:46 В Свердловской области добровольцы спасли мужчину за полчаса до Нового года
11:22 Проект первого этапа реконструкции ЕКАД утверждён
20:56 Плаванье на льдине привело к усилению мер безопасности на Свердловских водоёмах
19:51 В последнюю неделю 2024 года на свердловских дорогах поймали почти 10 тысяч нарушителей
17:36 В Свердловской области двух подростков обвиняют в подготовке теракта
17:18 Мастера «Авито Услуг» дали советы по уходу за посудомоечной машиной
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