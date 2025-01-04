Эксперт Авито Услуги дала советы по уходу за кожей в новогодние праздники

Советы по уходу за кожей

Из-за переедания, недосыпа и алкоголя кожа может потерять здоровый вид. Чтобы избежать этого, важно соблюдать несколько простых правил: увлажняйте кожу утром и вечером, пейте достаточно воды (примерно 30 мл на 1 кг веса), а для быстрого снятия отечности используйте тканевые маски. Если предварительно охладить их в холодильнике, эффект будет ещё лучше. Для прогулок на морозе незаменимы питательные и восстанавливающие кремы, которые нужно наносить минимум за час до выхода на улицу.



Макияж для зимних прогулок

Чтобы выглядеть безупречно даже в суровых погодных условиях, выбирайте лёгкий BB-крем вместо плотного тонального средства, а для макияжа глаз используйте термотушь, которая не размажется под снегом. Вместо губной помады отдайте предпочтение увлажняющим бальзамам, они бывают с оттенками и прекрасно защищают кожу губ от пересыхания. Такой подход к макияжу позволит вам чувствовать себя комфортно на катке или во время зимних фотосессий.



Здоровый сон и активный отдых

Каникулы — отличный повод как следует выспаться. 7–8 часов ночного сна помогут организму восстановиться и уменьшить тёмные круги под глазами. Для бодрости и пользы для здоровья попробуйте активные зимние развлечения. Например, катание на коньках подарит заряд энергии, радость общения и множество красивых фотографий на память.



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Визажист из Новороссийска Маргарита Ежова, эксперт платформы Авито Услуги, поделилась простыми и полезными рекомендациями, которые помогут оставаться свежими и красивыми даже в разгар новогодних праздников. Обильные застолья, пляски до утра и прочие прелести зимних каникул здоровому виду не способствуют, и эти советы очень кстати для всех, кто хочет в любой сезон выглядеть шикарно.Эти простые рекомендации помогут вам оставаться свежими и уверенными в себе в любые праздничные дни. А за дополнительными идеями и услугами обращайтесь на платформу Авито Услуги, где свои предложения публикуют тысячи профессионалов по всей стране.