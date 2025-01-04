Проект первого этапа реконструкции ЕКАД утверждён

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Проектно-сметная документация первого этапа реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) получила положительное заключение государственной экспертизы. Работы начнутся в 2025 году и охватят участок северного полукольца, соединяющий дублёр Сибирского тракта и Режевской тракт. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.Реконструкция стартует на восточном участке дороги — с 10 по 24 километр. Первый этап предполагает обновление 2,6-километрового отрезка, расположенного к северу от пересечения ЕКАД с трассой Екатеринбург — Тюмень. Вместо двух полос появятся шесть — по три в каждую сторону. Расчётная скорость движения составит 120 километров в час.На обновлённом участке построят путепровод длиной 61 метр, два съезда протяжённостью 155 и 84 метра, а также местный проезд длиной более километра. Появятся 1,5 километра тротуаров и надземный пешеходный переход. Для удобства садоводов установят две автобусные остановки.