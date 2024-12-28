В Свердловской области ожидаются сильный снегопад и гололедица

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях 5 января. По прогнозам, местами возможны сильные осадки в виде снега, налипание мокрого снега на проводах и гололедица на дорогах.Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности и ограничить передвижения в период непогоды. Автомобилистам советуют снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров. В случае обильного снегопада водителям рекомендуется остановиться на обочине, включить аварийные огни и дождаться улучшения видимости.Пешеходам в условиях снегопада также стоит проявлять особую осторожность. При передвижении необходимо избегать шатких конструкций, остерегаться нависших предметов, таких как части кровли или оборванные провода. Кроме того, МЧС призывает свердловчан быть внимательными на скользких тротуарах, чтобы избежать травм.Обо всех происшествиях и необходимости помощи можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».