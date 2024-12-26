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«Специальная» екатеринбургская ветклиника подвела итоги минувшего года

14.07 Суббота, 4 января 2025
Фото: ветклиника ЗооСпец / t.me/zoospec_vet
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Ветеринарная клиника «ЗооСпец», занимающаяся лечением птиц и экзотических животных, поделилась итогами 2024 года. В частности, «доктора айболиты» посчитали, сколько видов животных приходили к ним на приём за последние двенадцать месяцев.

В 2024 году ветеринары клиники «ЗооСпец» провели около 3000 приёмов. Среди посетителей было более сотни животных, совсем диковинных для нашего региона. Это 26 различных видов попугаев и певчих птиц, фламинго, пеликан, африканские ёжики, йеменские хамелеоны, колорадские жабы и многие-многие другие «экзоты». Осматривать и лечить зоодокторам клиники довелось и представителей исчезающих видов.

«Приняли 42 различных вида диких птиц, более 300 первичных пациентов, 17 различных видов грызунов, диких и экзотических млекопитающих (всего порядка 500 первичных пациентов), 23 различных вида рептилий, амфибий (более 100 первичных пациентов)», — сообщает «ЗооСпец».


Итогами года стали также полезные приобретения, а именно — новое оборудование. С 2024 года ветклиника теперь может лечить зубки грызунам (появилась бормашина), делать экспресс-диагностику с биохимическим анализатором крови и давать безопасный газовый наркоз тем пациентам — слишком стареньким или слишком ослабленным — которым обычные виды наркоза противопоказаны.

На новогодние праздники ветклиника «ЗооСпец» отдыхала совсем недолго. Уже с 3 января она вернулась в прежний режим работы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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10:31 На дороге в Екатеринбурге погибла молодая пешеходка
18:57 На Белоярском водохранилище 24 рыбака, в том числе ребёнок, оказались на отколовшейся льдине
18:41 В селе Кашино на 10 гектарах планируют построить образовательную резиденцию
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11:29 Малыш из Камышлова управлял поездом в рамках новогодней акции «Ёлка желаний»
10:47 Глава СКР поручил возбудить дело после нападения на бригаду скорой в Североуральске
19:40 В первый день года с улиц Екатеринбурга вывезли больше 3 тысяч тонн снега
19:01 «Светлые истории Нового года» рассказывают в Музее Бориса Ельцина
16:18 В екатеринбургском Доме офицеров объяснили, зачем завесили фасад маскировочной сеткой
16:07 В прошлом году мониторинг от ВООПИиК в Свердловской области охватил 83% памятников истории и архитектуры
15:14 МЧС предупреждает о смене погодных условий в Свердловской области
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