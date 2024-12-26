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«Специальная» екатеринбургская ветклиника подвела итоги минувшего года
Фото: ветклиника ЗооСпец / t.me/zoospec_vet
Ветеринарная клиника «ЗооСпец», занимающаяся лечением птиц и экзотических животных, поделилась итогами 2024 года. В частности, «доктора айболиты» посчитали, сколько видов животных приходили к ним на приём за последние двенадцать месяцев.
В 2024 году ветеринары клиники «ЗооСпец» провели около 3000 приёмов. Среди посетителей было более сотни животных, совсем диковинных для нашего региона. Это 26 различных видов попугаев и певчих птиц, фламинго, пеликан, африканские ёжики, йеменские хамелеоны, колорадские жабы и многие-многие другие «экзоты». Осматривать и лечить зоодокторам клиники довелось и представителей исчезающих видов.
Итогами года стали также полезные приобретения, а именно — новое оборудование. С 2024 года ветклиника теперь может лечить зубки грызунам (появилась бормашина), делать экспресс-диагностику с биохимическим анализатором крови и давать безопасный газовый наркоз тем пациентам — слишком стареньким или слишком ослабленным — которым обычные виды наркоза противопоказаны.
На новогодние праздники ветклиника «ЗооСпец» отдыхала совсем недолго. Уже с 3 января она вернулась в прежний режим работы.
В 2024 году ветеринары клиники «ЗооСпец» провели около 3000 приёмов. Среди посетителей было более сотни животных, совсем диковинных для нашего региона. Это 26 различных видов попугаев и певчих птиц, фламинго, пеликан, африканские ёжики, йеменские хамелеоны, колорадские жабы и многие-многие другие «экзоты». Осматривать и лечить зоодокторам клиники довелось и представителей исчезающих видов.
«Приняли 42 различных вида диких птиц, более 300 первичных пациентов, 17 различных видов грызунов, диких и экзотических млекопитающих (всего порядка 500 первичных пациентов), 23 различных вида рептилий, амфибий (более 100 первичных пациентов)», — сообщает «ЗооСпец».
Итогами года стали также полезные приобретения, а именно — новое оборудование. С 2024 года ветклиника теперь может лечить зубки грызунам (появилась бормашина), делать экспресс-диагностику с биохимическим анализатором крови и давать безопасный газовый наркоз тем пациентам — слишком стареньким или слишком ослабленным — которым обычные виды наркоза противопоказаны.
На новогодние праздники ветклиника «ЗооСпец» отдыхала совсем недолго. Уже с 3 января она вернулась в прежний режим работы.
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