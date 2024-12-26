«Специальная» екатеринбургская ветклиника подвела итоги минувшего года

«Приняли 42 различных вида диких птиц, более 300 первичных пациентов, 17 различных видов грызунов, диких и экзотических млекопитающих (всего порядка 500 первичных пациентов), 23 различных вида рептилий, амфибий (более 100 первичных пациентов)», — сообщает «ЗооСпец».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ветеринарная клиника «ЗооСпец», занимающаяся лечением птиц и экзотических животных, поделилась итогами 2024 года. В частности, «доктора айболиты» посчитали, сколько видов животных приходили к ним на приём за последние двенадцать месяцев.В 2024 году ветеринары клиники «ЗооСпец» провели около 3000 приёмов. Среди посетителей было более сотни животных, совсем диковинных для нашего региона. Это 26 различных видов попугаев и певчих птиц, фламинго, пеликан, африканские ёжики, йеменские хамелеоны, колорадские жабы и многие-многие другие «экзоты». Осматривать и лечить зоодокторам клиники довелось и представителей исчезающих видов.Итогами года стали также полезные приобретения, а именно — новое оборудование. С 2024 года ветклиника теперь может лечить зубки грызунам (появилась бормашина), делать экспресс-диагностику с биохимическим анализатором крови и давать безопасный газовый наркоз тем пациентам — слишком стареньким или слишком ослабленным — которым обычные виды наркоза противопоказаны.На новогодние праздники ветклиника «ЗооСпец» отдыхала совсем недолго. Уже с 3 января она вернулась в прежний режим работы.