Свердловские пожарные в минувшие выходные побороли 26 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ежедневная сводка МЧС России свидетельствует, что за прошедшие выходные 26 раз пожарные различных городов Свердловской области выезжали утихомиривать вышедший из-под контроля огонь. В субботу возникало 11 пожаров, а в воскресенье, 5 января, — 15.Подавляющее число «пожаров выходного дня» произошло в жилом секторе. Так, в субботу, в деревне Беловодье загорелся частный жилой дом. Огонь, охвативший площадь в 50 квадратных метров, изгоняли аж 16 человек личного состава. Победить огненную стихию они сумели за 40 минут. Это был самый крупный из пожаров субботы и возник он, как выяснили пожарные дознаватели, из-за короткого замыкания электропроводки.Самым крупным пожаров в воскресенье стал случай в Нижней Салде. Там тоже горел частный дом, но огонь успел охватить 180 квадратных метров. На вызов к месту происшествия прибыли 15 пожарных и больше часа воевали с «красным петухом». Расследование происшествия установило, что загорелся дом из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.Чуть меньшим по масштабам оказался и другой воскресный пожар — в посёлке Большой Исток. Там «площадкой» для неконтролируемого пламени стали 157 квадратных метров садового домика. По прибытии пожарные спасли из горящего строения хозяина, а затем полтора часа боролись с огнём.Всего за выходные свердловские пожарные спасли из горящих построек пятерых уральцев. К сожалению, одного человека спасти не удалось. Смертельный пожар случился в субботу в посёлке Лесозавод. И хоть там садовый домик «сдал» огню лишь 15 квадратных метров своей площади, этого оказалось достаточным, чтобы владелец погиб. Как выяснилось впоследствии, причиной этого возгорания стало неосторожное обращение с огнём.