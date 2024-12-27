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Росавиация расследует инцидент с отказом двигателя у самолёта «Уральских авиалиний» при вылете в Екатеринбург

13.19 Воскресенье, 5 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Самолёт Airbus A321neo авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был накануне выполнить рейс U61876 из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. Однако после взлёт, на высоте 4500 метров, у «Аэробуса» отказал левый двигатель. Пилоты после этого решили вернуться на аэродром вылета. В Египет из Екатеринбурга за туристами был направлен резервный борт, который благополучно приземлился в Кольцово.

Инцидент не оставило без внимания Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

На борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров; не пострадали. Самолет отстранен от полетов. Ключевая цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем,

сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко


За день до этого, 2 января, самолет авиакомпании NordStar вернулся в Волгоград из-за отказа одного из двигателей. Экипаж Boeing 737 (RA-73256), выполнявший рейс TYA952 по маршруту Волгоград — Екатеринбург, сообщил о проблеме на крейсерской высоте 11300 метров. Пилоты установили код 7700, сигнализируя о нештатной ситуации, и приняли решение вернуться в аэропорт Гумрак. В ходе полета произошел отказ левого двигателя, что потребовало экстренной посадки.

Напомним, что в марте 2022 года Airbus (как и Boeing) прекратил обслуживание самолётов, находящихся в парке российских авиаперевозчиков. Перестали поставлять в Россию и запчасти для этих самолётов.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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