Росавиация расследует инцидент с отказом двигателя у самолёта «Уральских авиалиний» при вылете в Екатеринбург

сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко

На борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров; не пострадали. Самолет отстранен от полетов. Ключевая цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем,