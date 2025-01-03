«Северное сияние» в парке Маяковского вновь можно рассекать коньками

«В связи с текущей плюсовой температурой и тёплой погодой качество льда на нашем катке может быть временно снижено. Просим вас отнестись с пониманием и соблюдать осторожность, особенно на участках с повреждениями. Рекомендуем: избегать высоких скоростей и резких манёвров, следовать указаниям персонала и предупреждающим знакам на катке», — такое обращение относительно работы «Северного сияния» выпустил Парк Маяковского три дня назад.

«Небольшая весна в новогодние праздники скоро закончится и вернётся похолодание. Лёд на катке постепенно будем восстанавливать после потепления, а уже 8 января будем отмечать день фигурного катания вместе с областной Федерацией этого вида спорта».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Аномально тёплое начало января немножко подпортило работу Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского. Конкретнее — катку «Северное сияние», который открыт на территории парка.Почти плюсовая температура на улице снизило качество льда на катке «Северное сияние» настолько, что дирекции Парка Маяковского даже пришлось выступить с предостережениями посетителям.А сегодня, 6 января, вышло другое сообщение:К упомянутому Дню фигурного катания уже готова спортивно-развлекательная программа. Она включает мастер-классы опытных фигуристов, демонстрация способностей начинающих спортсменов и выступления победителей и призеров Всероссийских соревнований. Начнутся эти активности в 16.30.