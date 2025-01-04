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Госавтоинспекция Свердловской области в Рождество работает усилено
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В период рождественских праздников сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Свердловской области работают в особом режиме. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности вблизи храмов и монастырей, где традиционно собираются верующие для участия в праздничных мероприятиях.
На улицах Екатеринбурга и других населённых пунктов области будут дежурить более 365 экипажей дорожно-патрульной службы. Основная задача инспекторов — предотвращение происшествий и обеспечение комфортного и безопасного движения для всех участников дорожного движения. Внимание будет сосредоточено на соблюдении правил дорожного движения, а также на поддержании общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов. Усиленный контроль продлится до завершения праздничных мероприятий.
Об усиленном режиме работы патрульных в рождественские дни сообщила пресс-служба областной ГИБДД. А заодно передала от сотрудников для свердловчан и гостей региона светлого и радостного праздника.
На улицах Екатеринбурга и других населённых пунктов области будут дежурить более 365 экипажей дорожно-патрульной службы. Основная задача инспекторов — предотвращение происшествий и обеспечение комфортного и безопасного движения для всех участников дорожного движения. Внимание будет сосредоточено на соблюдении правил дорожного движения, а также на поддержании общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов. Усиленный контроль продлится до завершения праздничных мероприятий.
Об усиленном режиме работы патрульных в рождественские дни сообщила пресс-служба областной ГИБДД. А заодно передала от сотрудников для свердловчан и гостей региона светлого и радостного праздника.
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