Возрастное ограничение 18+

Автобус очень неудачно «поскользнулся» на ЕКАД

15.54 Суббота, 4 января 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня, 4 января, на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошла авария с участием автобуса, перевозившего сотрудников склада компании «Ozon». Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и бригады «Скорой помощи». Двух пассажиров попавшего в ДТП автобуса пришлось госпитализировать — их доставили в одну из городских клиник для оказания медицинской помощи.

На данный момент есть две версии о причинах произошедшего. По одной, озвученной представителями ГИБДД, водитель автобуса превысил безопасный скоростной режим движения, поэтому и потерял контроль над своим транспортным средством. Однако, очевидцы происшествия утверждают, что дорога на данном участке ЕКАД сегодня покрыта тонким, но скользким льдом. Именно из-за льда автобус влетел с проезжей части в ограждение. Эти же свидетели показывают, что действия водителя никак не нарушали правил дорожного движения. Интересно, что разнятся и свидетельства о скорости автобуса в момент происшествия. Одни говорят, что он ехал не быстрее, чем 60 километров в час, другим показалось, что автобус летел на скорости в 85 километров в час.

По словам очевидцев, транспортное средство занесло на скользкой дороге, в результате чего оно перевернулось и врезалось в ограждение. По предварительным данным, причиной аварии стала корка льда на дороге и, возможно, превышение безопасной скорости движения. Представители Госавтоинспекции уточнили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства аварии, в том числе, чтобы определить точные причины ДТП.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге случилось ДТП с участием автобуса
26 декабря 2024
Четыре машины столкнулись на ЕКАД
27 декабря 2024
В Североуральске новогодние гуляки избили бригаду «Скорой помощи»
02 января 2025
В первый день нового года сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки пассажирских автобусов в Екатеринбурге
01 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили

Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:18 Мастера «Авито Услуг» дали советы по уходу за посудомоечной машиной
15:54 Автобус очень неудачно «поскользнулся» на ЕКАД
14:07 «Специальная» екатеринбургская ветклиника подвела итоги минувшего года
13:49 В Екатеринбурге вышел на свободу первый обвиняемый в демонстрации лого запретной соцсети
12:31 Увлекательные занятия наукой пройдут в воскресенье в Ельцин Центре
11:57 Десять раз выезжали свердловские пожарные на вызовы в минувшие сутки
10:31 На дороге в Екатеринбурге погибла молодая пешеходка
18:57 На Белоярском водохранилище 24 рыбака, в том числе ребёнок, оказались на отколовшейся льдине
18:41 В селе Кашино на 10 гектарах планируют построить образовательную резиденцию
18:09 В парке Маяковского предупредили о снижении качества льда на катке
17:47 Число вакансий с предложением премий за год выросло почти на 30%
16:24 В Екатеринбурге закрыли продажу билетов на каток на площади из-за мягкого льда
15:42 Публике впервые показали вырванную страницу из рукописи «Замка» Кафки
11:55 На участке трассы Богданович — Гарашкинское ввели ограничения из-за снегопадов
11:29 Малыш из Камышлова управлял поездом в рамках новогодней акции «Ёлка желаний»
10:47 Глава СКР поручил возбудить дело после нападения на бригаду скорой в Североуральске
19:40 В первый день года с улиц Екатеринбурга вывезли больше 3 тысяч тонн снега
19:01 «Светлые истории Нового года» рассказывают в Музее Бориса Ельцина
16:18 В екатеринбургском Доме офицеров объяснили, зачем завесили фасад маскировочной сеткой
16:07 В прошлом году мониторинг от ВООПИиК в Свердловской области охватил 83% памятников истории и архитектуры
15:14 МЧС предупреждает о смене погодных условий в Свердловской области
13:02 В Североуральске новогодние гуляки избили бригаду «Скорой помощи»
12:50 С парка на Уралмаше начался оркестровый тур танцующих Дедов Морозов по Екатеринбургу
12:37 Ущерб от сгоревшей ёлки в Лесном составил 600 тысяч рублей
12:06 Более 40 тысяч сотрудников полиции охраняли граждан России в новогоднюю ночь
11:16 Первый день года в Свердловской области получился огненным
Все новости Свердловской области
18:47 HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве
17:26 Россиянам напомнили, что во время новогодних праздников резко увеличивается количество квартирных краж
15:31 Рассказывать о своём опыте и делиться советами будут московские компании в Клубе работодателей
14:54 Авито поддержит волонтеров, ликвидирующих последствия разлива мазута в Черном море
16:55 Красноярцев предостерегли от покупки известной марки шпрот после случаев ботулизма в Екатеринбурге
20:18 «Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
13:53 Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
Все новости России и мира
17:18 Мастера «Авито Услуг» дали советы по уходу за посудомоечной машиной
15:54 Автобус очень неудачно «поскользнулся» на ЕКАД
14:07 «Специальная» екатеринбургская ветклиника подвела итоги минувшего года
13:49 В Екатеринбурге вышел на свободу первый обвиняемый в демонстрации лого запретной соцсети
12:31 Увлекательные занятия наукой пройдут в воскресенье в Ельцин Центре
11:57 Десять раз выезжали свердловские пожарные на вызовы в минувшие сутки
10:31 На дороге в Екатеринбурге погибла молодая пешеходка
18:57 На Белоярском водохранилище 24 рыбака, в том числе ребёнок, оказались на отколовшейся льдине
18:41 В селе Кашино на 10 гектарах планируют построить образовательную резиденцию
18:09 В парке Маяковского предупредили о снижении качества льда на катке
17:47 Число вакансий с предложением премий за год выросло почти на 30%
16:24 В Екатеринбурге закрыли продажу билетов на каток на площади из-за мягкого льда
15:42 Публике впервые показали вырванную страницу из рукописи «Замка» Кафки
11:55 На участке трассы Богданович — Гарашкинское ввели ограничения из-за снегопадов
11:29 Малыш из Камышлова управлял поездом в рамках новогодней акции «Ёлка желаний»
10:47 Глава СКР поручил возбудить дело после нападения на бригаду скорой в Североуральске
19:40 В первый день года с улиц Екатеринбурга вывезли больше 3 тысяч тонн снега
19:01 «Светлые истории Нового года» рассказывают в Музее Бориса Ельцина
16:18 В екатеринбургском Доме офицеров объяснили, зачем завесили фасад маскировочной сеткой
16:07 В прошлом году мониторинг от ВООПИиК в Свердловской области охватил 83% памятников истории и архитектуры
15:14 МЧС предупреждает о смене погодных условий в Свердловской области
13:02 В Североуральске новогодние гуляки избили бригаду «Скорой помощи»
12:50 С парка на Уралмаше начался оркестровый тур танцующих Дедов Морозов по Екатеринбургу
12:37 Ущерб от сгоревшей ёлки в Лесном составил 600 тысяч рублей
12:06 Более 40 тысяч сотрудников полиции охраняли граждан России в новогоднюю ночь
11:16 Первый день года в Свердловской области получился огненным
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK