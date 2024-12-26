Автобус очень неудачно «поскользнулся» на ЕКАД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 4 января, на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошла авария с участием автобуса, перевозившего сотрудников склада компании «Ozon». Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и бригады «Скорой помощи». Двух пассажиров попавшего в ДТП автобуса пришлось госпитализировать — их доставили в одну из городских клиник для оказания медицинской помощи.На данный момент есть две версии о причинах произошедшего. По одной, озвученной представителями ГИБДД, водитель автобуса превысил безопасный скоростной режим движения, поэтому и потерял контроль над своим транспортным средством. Однако, очевидцы происшествия утверждают, что дорога на данном участке ЕКАД сегодня покрыта тонким, но скользким льдом. Именно из-за льда автобус влетел с проезжей части в ограждение. Эти же свидетели показывают, что действия водителя никак не нарушали правил дорожного движения. Интересно, что разнятся и свидетельства о скорости автобуса в момент происшествия. Одни говорят, что он ехал не быстрее, чем 60 километров в час, другим показалось, что автобус летел на скорости в 85 километров в час.По словам очевидцев, транспортное средство занесло на скользкой дороге, в результате чего оно перевернулось и врезалось в ограждение. По предварительным данным, причиной аварии стала корка льда на дороге и, возможно, превышение безопасной скорости движения. Представители Госавтоинспекции уточнили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства аварии, в том числе, чтобы определить точные причины ДТП.