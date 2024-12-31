Завтра екатеринбуржцев чуть подморозит

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже в понедельник зима, наконец, запоздала, но начала вступать в свои права на территории оттаявшей Свердловской области. Вторник и вовсе обещает стать по-настоящему для Урала зимним.На данный момент температура воздуха «за бортом» в Екатеринбурге составляет -9 градусов. Такой она продержится всю ночь, да и днём вторника заметных скачков на термометрах наблюдаться не должно. А вот в ночь со вторника на среду морозца немного прибавится: синоптики прогнозируют до -12 градусов.Правда, уже к концу текущей недели зима опять отступит под натиском тёплых, вплоть до нулевой температуры, дней. При этом обвинить в этом сильно палящее солнце не получится — всю неделю над Свердловской областью ходят густые облака, которые вдобавок щедро посыпают уральцев снегом. Осадки ожидаются до конца недели, включая выходные, и только в пятницу прогнозируется перерыв в снегопадах.