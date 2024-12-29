В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения по делу о нападении на женщину 31 декабря в её квартире

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для Марата Курбанова, обвиняемого в нападении на женщину 31 декабря 2024 года. Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, использованных в качестве оружия).Согласно версии следствия, 31 декабря обвиняемый пришёл в гости к своей подруге. Во время визита он несколько раз ударил её по голове, от чего женщина потеряла сознание и впала в кому. Потерпевшую обнаружили только спустя несколько дней.Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Курбанова. Мужчина помещён под стражу до 2 марта включительно. Постановление суда ещё не вступило в законную силу, сообщает Свердловский областной суд.Как сообщает E1.RU, без сознания 32-летнюю женщину обнаружила её подруга, приехавшая навестить её. Она сразу вызвала скорую помощь. Медики установили, что пострадавшая получила тяжёлую черепно-мозговую травму и отёк мозга. Женщина впала в кому и пережила клиническую смерть.