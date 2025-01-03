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Плаванье на льдине привело к усилению мер безопасности на Свердловских водоёмах
Стоп-кадр видео МЧС России по Свердловской области
После вчерашнего инцидента с 24 рыбаками, которых спасателям пришлось снимать с отколовшихся на Белоярском водохранилище льдин, было решено усилить меры безопасности на водоёмах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области.
«Усилением» стала организация профилактических рейдов, в ходе которых уральцев, выходящих на лёд даже в дни аномальной для января оттепели, предупреждают об опасности, которой они себя подвергают. Такой рейд прошёл сегодня как раз на Белоярском водохранилище.
Во время рейда спасатели особое внимание уделили тем участкам, где лёд наиболее подвержен разрушению. Любителям зимней рыбалки и просто прогуливающимся по не шибко хорошо замёрзшему водохранилищу они — помимо устных предупреждений — раздали ещё и памятки с рекомендациями по безопасности на водоемах.
«Усилением» стала организация профилактических рейдов, в ходе которых уральцев, выходящих на лёд даже в дни аномальной для января оттепели, предупреждают об опасности, которой они себя подвергают. Такой рейд прошёл сегодня как раз на Белоярском водохранилище.
Во время рейда спасатели особое внимание уделили тем участкам, где лёд наиболее подвержен разрушению. Любителям зимней рыбалки и просто прогуливающимся по не шибко хорошо замёрзшему водохранилищу они — помимо устных предупреждений — раздали ещё и памятки с рекомендациями по безопасности на водоемах.
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На Белоярском водохранилище 24 рыбака, в том числе ребёнок, оказались на отколовшейся льдине
03 января 2025
03 января 2025