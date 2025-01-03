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Задержан рейс из Екатеринбурга в Казань «для обеспечения безопасности полетов»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром рейс из Екатеринбурга в Казань был задержан. Согласно информации, размещённой на онлайн табло Кольцово, вылет, который должен был состояться в 08:15, перенесён на 14:25. Причиной этого стали временные ограничения на работу аэропорта Казань, введённые для обеспечения безопасности воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
Временные ограничения затронули не только Казань, но и несколько других аэропортов, включая Пермь, Ижевск и Нижнекамск. В 10:32 по московскому времени ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). В других городах также сняты ограничения.
Как сообщает телеграм-канал «Baza», Казань приостановила работу в связи с угрозой атаки беспилотников.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань,
— пишет пресс-секретарь
Временные ограничения затронули не только Казань, но и несколько других аэропортов, включая Пермь, Ижевск и Нижнекамск. В 10:32 по московскому времени ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). В других городах также сняты ограничения.
Как сообщает телеграм-канал «Baza», Казань приостановила работу в связи с угрозой атаки беспилотников.
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