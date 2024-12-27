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Увлекательные занятия наукой пройдут в воскресенье в Ельцин Центре
Фото: Вечерние Ведомости
Завтра, 5 января, Ельцин Центр приглашает детей и их родителей стать участниками новогоднего научное шоу «Science Slam Kids: что делают учёные на работе?». Площадкой для его проведения станет кинозал «президентского» небоскрёба.
Для шоу «Science Slam Kids» организаторы выбрали интерактивный формат, который позволяет даже маленьких детей увлечь научными познаниями в разных направлениях. Так, в воскресенье ребятня возрастом от шести лет сможет подчерпнуть массу интересной информации о химии, физике и археологии. Маленькие гости узнают о тайнах лабораторий, археологических раскопок и научных экспериментов, а также смогут почувствовать себя настоящими исследователями.
Первой в рамках шоу выступит Вера Мусияк, кандидат химических наук и научный сотрудник Института органического синтеза Уральского отделения Российской академии наук. Её лекция «Зельеварение для начинающих: кто такие химики на самом деле?» приоткроет завесу над загадочным миром химии. Продолжит программу Антон Кочнев, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Уральского федерального университета. Его выступление «Милые кости» посвящено секретам, которые хранят человеческие и животные останки. Лектор простым языком расскажет, чем работа археологов отличается от деятельности палеонтологов, кто на самом деле «копает динозавров» и как найденные артефакты помогают воссоздать картину прошлого.
Завершит программу научного шоу Алексей Чемезов, преподаватель химии и биологии, а также лектор Российского общества. В своём выступлении «Ученый: профессия или образ жизни» Алексей объяснит, какими качествами должен обладать настоящий исследователь. Дети узнают, как гипотеза становится теорией, почему смелость и терпение так важны для науки и как образ жизни влияет на здоровье учёного.
Шоу «Science Slam Kids» стартует в Ельцин Центре в полдень. Приобрести билеты на него можно на сайте Ельцин Центра.
Для шоу «Science Slam Kids» организаторы выбрали интерактивный формат, который позволяет даже маленьких детей увлечь научными познаниями в разных направлениях. Так, в воскресенье ребятня возрастом от шести лет сможет подчерпнуть массу интересной информации о химии, физике и археологии. Маленькие гости узнают о тайнах лабораторий, археологических раскопок и научных экспериментов, а также смогут почувствовать себя настоящими исследователями.
Первой в рамках шоу выступит Вера Мусияк, кандидат химических наук и научный сотрудник Института органического синтеза Уральского отделения Российской академии наук. Её лекция «Зельеварение для начинающих: кто такие химики на самом деле?» приоткроет завесу над загадочным миром химии. Продолжит программу Антон Кочнев, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Уральского федерального университета. Его выступление «Милые кости» посвящено секретам, которые хранят человеческие и животные останки. Лектор простым языком расскажет, чем работа археологов отличается от деятельности палеонтологов, кто на самом деле «копает динозавров» и как найденные артефакты помогают воссоздать картину прошлого.
Завершит программу научного шоу Алексей Чемезов, преподаватель химии и биологии, а также лектор Российского общества. В своём выступлении «Ученый: профессия или образ жизни» Алексей объяснит, какими качествами должен обладать настоящий исследователь. Дети узнают, как гипотеза становится теорией, почему смелость и терпение так важны для науки и как образ жизни влияет на здоровье учёного.
Шоу «Science Slam Kids» стартует в Ельцин Центре в полдень. Приобрести билеты на него можно на сайте Ельцин Центра.
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