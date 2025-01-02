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В воскресенье с улиц Екатеринбурга снег убирали почти 350 бюджетников

13.40 Понедельник, 6 января 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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Удивительные перепады погоды и падающий с неба снежок добавляет работы городским службам, ответственным за уборку улиц. И пока в новогодние праздники большинство уральцев отдыхает, дорожные рабочие трудятся днём и ночью, и даже в выходные.

Вчера, 5 января, на улицы города для борьбы со снегом вышли 346 рабочих. В подмогу им направлено 20 комбинированных дорожных машин, 45 тракторов, 8 снегопогрузчиков, 11 фронтальных погрузчиков, 62 самосвала, 10 грейдеров и 4 бульдозера. Такие цифры привод официальный портал Екатеринбург.РФ. Из этого же источника можно узнать, что за ночь с субботы на воскресенье коммунальные службы города вывезли на полигоны более 4 475 тонн снега и 8 тонн мусора. Чтобы устранить «каток» на тротуарах и дорогах было использовано более 34 тонн смеси, включающей песок и специальные реагенты.

Что ж, коммунальщикам можно только посочувствовать. И особенно сегодня, когда в город, как и было обещано синоптиками, пришли обильные снегопады.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:16 В Екатеринбурге заключены под стражу подростки, подозреваемые в подготовке теракта
16:16 В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения по делу о нападении на женщину 31 декабря в её квартире
14:17 Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о сложных дорожных условиях
13:38 Задержан рейс из Екатеринбурга в Казань «для обеспечения безопасности полетов»
13:19 Росавиация расследует инцидент с отказом двигателя у самолёта «Уральских авиалиний» при вылете в Екатеринбург
12:51 В Екатеринбурге зафиксировано самое теплое 4 января за 145 лет
12:12 В Свердловской области в садовом доме при пожаре погиб человек
12:02 В Свердловской области ожидаются сильный снегопад и гололедица
11:46 В Свердловской области добровольцы спасли мужчину за полчаса до Нового года
11:22 Проект первого этапа реконструкции ЕКАД утверждён
20:56 Плаванье на льдине привело к усилению мер безопасности на Свердловских водоёмах
19:51 В последнюю неделю 2024 года на свердловских дорогах поймали почти 10 тысяч нарушителей
17:36 В Свердловской области двух подростков обвиняют в подготовке теракта
17:18 Мастера «Авито Услуг» дали советы по уходу за посудомоечной машиной
15:54 Автобус очень неудачно «поскользнулся» на ЕКАД
14:07 «Специальная» екатеринбургская ветклиника подвела итоги минувшего года
13:49 В Екатеринбурге вышел на свободу первый обвиняемый в демонстрации лого запретной соцсети
12:31 Увлекательные занятия наукой пройдут в воскресенье в Ельцин Центре
11:57 Десять раз выезжали свердловские пожарные на вызовы в минувшие сутки
10:31 На дороге в Екатеринбурге погибла молодая пешеходка
18:57 На Белоярском водохранилище 24 рыбака, в том числе ребёнок, оказались на отколовшейся льдине
18:41 В селе Кашино на 10 гектарах планируют построить образовательную резиденцию
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