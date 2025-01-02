В воскресенье с улиц Екатеринбурга снег убирали почти 350 бюджетников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Удивительные перепады погоды и падающий с неба снежок добавляет работы городским службам, ответственным за уборку улиц. И пока в новогодние праздники большинство уральцев отдыхает, дорожные рабочие трудятся днём и ночью, и даже в выходные.Вчера, 5 января, на улицы города для борьбы со снегом вышли 346 рабочих. В подмогу им направлено 20 комбинированных дорожных машин, 45 тракторов, 8 снегопогрузчиков, 11 фронтальных погрузчиков, 62 самосвала, 10 грейдеров и 4 бульдозера. Такие цифры привод официальный портал Екатеринбург.РФ. Из этого же источника можно узнать, что за ночь с субботы на воскресенье коммунальные службы города вывезли на полигоны более 4 475 тонн снега и 8 тонн мусора. Чтобы устранить «каток» на тротуарах и дорогах было использовано более 34 тонн смеси, включающей песок и специальные реагенты.Что ж, коммунальщикам можно только посочувствовать. И особенно сегодня, когда в город, как и было обещано синоптиками, пришли обильные снегопады.