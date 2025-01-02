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В Екатеринбурге «отхеппибёздят» Короля рок-н-ролла
Фото: Элвис Пресли в комедии «Это случилось на всемирной ярмарке» (1962 год)
Элвису Прэсли, американскому Королю Рок-н-Ролла, в наступившем 2025 году могло бы исполниться 90 лет. Юбилей великого певца и немножко актёра отметят в Екатеринбурге в Музее Андеграунда.
Юбилейный вечер Короля пройдёт в день его рождения — 8 января. В Музее Андеграунда отметить дату решили проведением «Часа винила». В программе — рассказ о жизни и творчестве Элвиса Прэсли и, разумеется, прослушивание его нетленных, по-прежнему заводных песен. При этом, воспроизводится старые шлягеры будут не с «холодной» цифры, а с виниловой пластинки, что всегда создаёт особую атмосферу, так ценимую меломанами. Музыкальную составляющую вечера составят композиции с альбома 1956 года, который без затей назывался «Elvis».
Как и всегда, проведёт «Час винила» Алексей Коршун, автор радиопрограмм на Rock Arsenal и главный редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуб. Начало в 17.30. Билет можно приобрести уже сейчас, например, на сайте музея.
Напомним, что Элвис Аарон Пресли родился в городке Тьюпело в 1935 году. Очень любивший свою маму, никому не известный провинциальный 18-летний юноша записал однажды любительскую пластинку на в две песенки ей в подарок. Легенда гласит, что именно с них и началась его необычайная звёздная карьера: якобы опытный владелец студии, где проводилась запись, услышал в незатейливых композициях скрытый в юноше талант невероятной силы.
К сожалению, как это часто бывает, стремительный взлёт вскружил голову артисту и привёл к ранней гибели. Элвис «дотянул» всего-то до 42 лет и скончался по сути одиноким, уставшим от жизни и славы человеком.
Юбилейный вечер Короля пройдёт в день его рождения — 8 января. В Музее Андеграунда отметить дату решили проведением «Часа винила». В программе — рассказ о жизни и творчестве Элвиса Прэсли и, разумеется, прослушивание его нетленных, по-прежнему заводных песен. При этом, воспроизводится старые шлягеры будут не с «холодной» цифры, а с виниловой пластинки, что всегда создаёт особую атмосферу, так ценимую меломанами. Музыкальную составляющую вечера составят композиции с альбома 1956 года, который без затей назывался «Elvis».
Как и всегда, проведёт «Час винила» Алексей Коршун, автор радиопрограмм на Rock Arsenal и главный редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуб. Начало в 17.30. Билет можно приобрести уже сейчас, например, на сайте музея.
Напомним, что Элвис Аарон Пресли родился в городке Тьюпело в 1935 году. Очень любивший свою маму, никому не известный провинциальный 18-летний юноша записал однажды любительскую пластинку на в две песенки ей в подарок. Легенда гласит, что именно с них и началась его необычайная звёздная карьера: якобы опытный владелец студии, где проводилась запись, услышал в незатейливых композициях скрытый в юноше талант невероятной силы.
К сожалению, как это часто бывает, стремительный взлёт вскружил голову артисту и привёл к ранней гибели. Элвис «дотянул» всего-то до 42 лет и скончался по сути одиноким, уставшим от жизни и славы человеком.
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