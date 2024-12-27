В Свердловской области в садовом доме при пожаре погиб человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В посёлке Лесозавод Свердловской области произошёл пожар в садовом доме. Возгорание охватило площадь в 15 квадратных метров. Как сообщает МЧС России по Свердловской области, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём. В пожаре погиб один человек.Всего за прошедшие сутки пожарные Свердловской области ликвидировали 11 пожаров, а спасатели выезжали на помощь в шести дорожно-транспортных происшествиях, где был спасён один человек.Как уточнили в МЧС, 72 % пожаров произошли в жилом секторе. Основные причины возгораний — аварийный режим работы электрооборудования (50 %) и неосторожное обращение с огнём (25 %).