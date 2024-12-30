В Екатеринбурге зафиксирован самый тёплый 4 января за 145 лет

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 4 января стал самым тёплым днём, как минимум, за последние 145 лет (1879 год). Среднесуточная температура составила +0,8 °C, что на 13,4 градуса выше климатической нормы. Максимальная температура днём достигла +1,2 °C, а минимальная за сутки опустилась лишь до -0,3 °C. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».Сегодня, 5 января, большая часть Свердловской области окажется в тёплом секторе частного циклона. В регионе ожидаются умеренные осадки — до 5 мм за 12 часов. Однако ночью холодный фронт завершит период оттепели, и в область начнёт поступать более холодный воздух.Ночью: -1…+1 °C, облачно с прояснениями, снег (от небольшого до умеренного).Днём: +1…+3 °C, поздним вечером температура снизится до -3…-5 °C.Ветер 4–9 м/с, порывы до 12 м/с.Ночью: от 0…-5 °C на юге до -10…-15 °C на севере (местами до -16…-21 °C).Днём: на юге потеплеет до -2…+3 °C, на крайнем севере ожидается -10…-15 °C.