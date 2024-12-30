Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге зафиксирован самый тёплый 4 января за 145 лет
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 4 января стал самым тёплым днём, как минимум, за последние 145 лет (1879 год). Среднесуточная температура составила +0,8 °C, что на 13,4 градуса выше климатической нормы. Максимальная температура днём достигла +1,2 °C, а минимальная за сутки опустилась лишь до -0,3 °C. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».
Сегодня, 5 января, большая часть Свердловской области окажется в тёплом секторе частного циклона. В регионе ожидаются умеренные осадки — до 5 мм за 12 часов. Однако ночью холодный фронт завершит период оттепели, и в область начнёт поступать более холодный воздух.
В Екатеринбурге:
Ночью: -1…+1 °C, облачно с прояснениями, снег (от небольшого до умеренного).
Днём: +1…+3 °C, поздним вечером температура снизится до -3…-5 °C.
Ветер 4–9 м/с, порывы до 12 м/с.
По области:
Ночью: от 0…-5 °C на юге до -10…-15 °C на севере (местами до -16…-21 °C).
Днём: на юге потеплеет до -2…+3 °C, на крайнем севере ожидается -10…-15 °C.
Сегодня, 5 января, большая часть Свердловской области окажется в тёплом секторе частного циклона. В регионе ожидаются умеренные осадки — до 5 мм за 12 часов. Однако ночью холодный фронт завершит период оттепели, и в область начнёт поступать более холодный воздух.
В Екатеринбурге:
Ночью: -1…+1 °C, облачно с прояснениями, снег (от небольшого до умеренного).
Днём: +1…+3 °C, поздним вечером температура снизится до -3…-5 °C.
Ветер 4–9 м/с, порывы до 12 м/с.
По области:
Ночью: от 0…-5 °C на юге до -10…-15 °C на севере (местами до -16…-21 °C).
Днём: на юге потеплеет до -2…+3 °C, на крайнем севере ожидается -10…-15 °C.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
30 декабря 2024
30 декабря 2024
В Екатеринбурге несколько дней будет плюсовая температура
01 января 2025
01 января 2025
Сто одёжек уральцам в новогоднюю ночь надевать не обязательно
31 декабря 2024
31 декабря 2024