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Возбуждено уголовное дело о гибели екатеринбурженки под колёсами машины полицейского

21.53 Понедельник, 6 января 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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В четвёртый день января 2025 года в Екатеринбурге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции. Трагедия случилась во дворе жилого комплекса по улице Щорса. Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti», сдавая назад, допустил наезд на пожилую женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных травм.

В связи с этим происшествием, следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Трагический инцидент на улице Щорса вызвал широкий общественный резонанс, в том числе из-за личности виновника. Водитель, наехавший на пенсионерку — 36-летний Марат Кадашов, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области. Ранее он занимал должности в оперативных подразделениях полиции Екатеринбурга и был отмечен благодарственным письмом Екатеринбургской городской думы в 2017 году за достижения в служебной деятельности.

По данным следствия, Кадашов в момент ДТП был трезв и находился не при исполнении служебных обязанностей. Согласно версии руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пенсионерка оказалась вне зоны видимости автомобиля, когда водитель начал движение задним ходом. Однако, как утверждает источник информагентства Ura.ru, водитель мог дважды переехать женщину, не заметив произошедшего сразу.

Несмотря на трагедию, официальные лица утверждают, что водитель действовал в рамках обычных условий эксплуатации транспортного средства, но последствия его действий привели к фатальной ошибке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:14 Свердловские пожарные в минувшие выходные побороли 26 пожаров
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17:16 В Екатеринбурге заключены под стражу подростки, подозреваемые в подготовке теракта
16:16 В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения по делу о нападении на женщину 31 декабря в её квартире
14:17 Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о сложных дорожных условиях
13:38 Задержан рейс из Екатеринбурга в Казань «для обеспечения безопасности полетов»
13:19 Росавиация расследует инцидент с отказом двигателя у самолёта «Уральских авиалиний» при вылете в Екатеринбург
12:51 В Екатеринбурге зафиксировано самое теплое 4 января за 145 лет
12:12 В Свердловской области в садовом доме при пожаре погиб человек
12:02 В Свердловской области ожидаются сильный снегопад и гололедица
11:46 В Свердловской области добровольцы спасли мужчину за полчаса до Нового года
11:22 Проект первого этапа реконструкции ЕКАД утверждён
20:56 Плаванье на льдине привело к усилению мер безопасности на Свердловских водоёмах
19:51 В последнюю неделю 2024 года на свердловских дорогах поймали почти 10 тысяч нарушителей
17:36 В Свердловской области двух подростков обвиняют в подготовке теракта
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