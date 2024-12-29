Возбуждено уголовное дело о гибели екатеринбурженки под колёсами машины полицейского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В четвёртый день января 2025 года в Екатеринбурге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции. Трагедия случилась во дворе жилого комплекса по улице Щорса. Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti», сдавая назад, допустил наезд на пожилую женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных травм.В связи с этим происшествием, следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.Трагический инцидент на улице Щорса вызвал широкий общественный резонанс, в том числе из-за личности виновника. Водитель, наехавший на пенсионерку — 36-летний Марат Кадашов, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области. Ранее он занимал должности в оперативных подразделениях полиции Екатеринбурга и был отмечен благодарственным письмом Екатеринбургской городской думы в 2017 году за достижения в служебной деятельности.По данным следствия, Кадашов в момент ДТП был трезв и находился не при исполнении служебных обязанностей. Согласно версии руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пенсионерка оказалась вне зоны видимости автомобиля, когда водитель начал движение задним ходом. Однако, как утверждает источник информагентства Ura.ru, водитель мог дважды переехать женщину, не заметив произошедшего сразу.Несмотря на трагедию, официальные лица утверждают, что водитель действовал в рамках обычных условий эксплуатации транспортного средства, но последствия его действий привели к фатальной ошибке.