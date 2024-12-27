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В Свердловской области добровольцы спасли мужчину за полчаса до Нового года
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли пропавшего мужчину буквально за полчаса до наступления Нового года в одном из городов Свердловской области.
Как сообщает отряд, сообщение о пропаже поступило на горячую линию около 14:00 31 декабря. Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, после ссоры с близкими ушёл из дома и, предположительно, мог находиться в лесу. Координаторы оперативно собрали информацию, выяснив, что пропавший ушёл ещё за сутки до обращения.
На поиски отправились несколько экипажей добровольцев. Первая зацепка — мужчину видели на железнодорожных путях 31 декабря около 5 утра в 12 километрах от дома. В соседнем посёлке его встретили знакомые, которые накормили и согрели его, но вскоре он снова ушёл, предположительно, в лес.
Следуя его маршруту, поисковики прочёсывали лес, патрулировали улицы и опрашивали прохожих. Мужчина, оказавшись в замешательстве, долго блуждал, а затем вернулся в посёлок. Однако его следы снова потерялись, и добровольцам пришлось подключать камеры наблюдения.
Около 23:30, всего за 30 минут до наступления Нового года, поисковая группа обнаружила пропавшего. Мужчина был сильно замёрзшим, но живым. Ему оказали первую помощь, согрели и передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Если вы хотите стать частью команды «ЛизаАлерт», приходите на встречу-знакомство 11 января в 11:00. Она пройдёт в штабе отряда в Екатеринбурге по адресу: ул. Студенческая, 46. Регистрация обязательна, подробности — по ссылке.
Как сообщает отряд, сообщение о пропаже поступило на горячую линию около 14:00 31 декабря. Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, после ссоры с близкими ушёл из дома и, предположительно, мог находиться в лесу. Координаторы оперативно собрали информацию, выяснив, что пропавший ушёл ещё за сутки до обращения.
На поиски отправились несколько экипажей добровольцев. Первая зацепка — мужчину видели на железнодорожных путях 31 декабря около 5 утра в 12 километрах от дома. В соседнем посёлке его встретили знакомые, которые накормили и согрели его, но вскоре он снова ушёл, предположительно, в лес.
Следуя его маршруту, поисковики прочёсывали лес, патрулировали улицы и опрашивали прохожих. Мужчина, оказавшись в замешательстве, долго блуждал, а затем вернулся в посёлок. Однако его следы снова потерялись, и добровольцам пришлось подключать камеры наблюдения.
Около 23:30, всего за 30 минут до наступления Нового года, поисковая группа обнаружила пропавшего. Мужчина был сильно замёрзшим, но живым. Ему оказали первую помощь, согрели и передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Если вы хотите стать частью команды «ЛизаАлерт», приходите на встречу-знакомство 11 января в 11:00. Она пройдёт в штабе отряда в Екатеринбурге по адресу: ул. Студенческая, 46. Регистрация обязательна, подробности — по ссылке.
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